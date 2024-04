Maltauro (Lega): nuovo bosco al Parco della Pace, “Annuncio spot”

L’Assessore all’ambiente Baldinato annuncia l’arrivo di un nuovo bosco al Parco della Pace attraverso una donazione bancaria, Maltauro (Lega): “Annuncio spot senza una visione complessiva del parco e senza contare i costi della manutenzione successiva”

Vicenza, 04 marzo 2024: “ L’amministrazione comunale annuncia l’arrivo di 24000 mt di piante al Parco della Pace. Un nuovo tessuto boschivo di carattere planiziale umido che è stato stimolato da un istituto bancario, per un valore di circa 100.00 euro.

In una città già particolarmente inquinata, l’azione di nuove piante è sicuramente positiva, chi può dire contrario? Il tema è che ogni investimento che il comune si assume di fare nell’interesse della cittadinanza, dovrebbe essere ricondotto ad un piano di gestione sostenibile e ad una visione d’insieme coerente e lungimirante.

Siamo quasi ad un anno di mandato e per il Parco della pace questa amministrazione al momento non ha ancora espresso

ne una visione politica,

ne un modello di gestione efficace.

Si annunciano nuovi alberi e boschi,

senza accennare ad una prospettiva integrata di più ampio respiro e, peraltro, senza specificare quanto tale nuovo bosco costerà e impegnerà poi l’amministrazione comunale in termini di manutenzione successiva e di cura annuale.

La politica non dovrebbe rincorrere facendo annunci spot eco friendly utili solamente a strappare il like. Dovrebbe programmare e perseguire una prospettiva chiara, equilibrando gli investimenti in modo intelligente. Costi e impegno della macchina amministrativa poi incidono eccome.

Il parco della pace che nelle corde della sinistra vicentina vibra da sempre come tema identitario ad oggi è semplicemente terreno di idee confuse e di annunci spot. Nel bilancio previsionale 2024 è stato finanziato un “master plan” per pensare a cosa farci di quest’aerea immensa. Ma intanto i lavori tardano non poco ad arrivare a compimento e l’amministrazione si impegna a ricevere e curare boschi. In buona sostanza, anche su questo fronte, poche idee ma confuse.”

Lo dichiara il Capogruppo della Lega Jacopo Maltauro.