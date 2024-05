Le ciliegie da passeggio conquistano il cuore degli Alpini

Un vero e proprio successo per le ciliegie da passeggio proposte dagli stand di Campagna Amica Coldiretti Vicenza in occasione della 95a Adunata degli Alpini nella città palladiana. In Campo Marzio e in contra’ Barche, le dolci protagoniste della stagione hanno letteralmente conquistato il palato degli Alpini, che hanno potuto gustare la genuinità e la freschezza dei frutti tipici del territorio berico.

Le ciliegie da passeggio e un menù stellato per gli Alpini

Ma le ciliegie non sono state le uniche protagoniste. In molti agriturismi della provincia si registra già da giorni il tutto esaurito per il menù dell’Alpino, un vero e proprio trionfo delle straordinarie materie prime della terra berica, sapientemente preparate e abbinate a dell’ottimo vino locale. Un’esperienza gastronomica unica che ha permesso agli Alpini di apprezzare al meglio i sapori e i profumi del territorio vicentino.

Un connubio di sapori e tradizione

“Non poteva che essere altrimenti”, ha commentato il presidente di Campagna Amica Vicenza, Raffaele Cogo. “Vogliamo che gli Alpini portino con sé il ricordo di Vicenza non solo per la sua bellezza architettonica e culturale, ma anche per i profumi e i sapori che si sprigionano dalla nostra terra. Un connubio di tradizione e gusto che rende ogni pasto un momento speciale da condividere in compagnia”.

Campagna Amica: un punto di riferimento per gli Alpini

Oltre ai 15 mercati di Campagna Amica distribuiti sul territorio, Coldiretti e Campagna Amica hanno colorato di giallo diverse aree della città, proponendo dell’ottimo agri-street food e le eccellenze enogastronomiche beriche in contra’ Barche, al mercato coperto e nel Villaggio partner Ana in Campo Marzio. Un’offerta completa che ha soddisfatto ogni palato e che ha permesso agli Alpini di scoprire le diverse sfaccettature della gastronomia vicentina.

Un’esperienza da non perdere

Per gli Alpini che desiderano approfondire la conoscenza dei prodotti tipici del territorio, gli agriturismi di Campagna Amica propongono menù dedicati con degustazioni guidate. Le cantine vinicole, inoltre, offrono visite e degustazioni con un simpatico omaggio. E per tutti i visitatori, i mercati di Campagna Amica garantiscono un aperitivo ricco di sapori e convivialità. Infine, grazie al contributo della Camera di commercio di Vicenza, gli Alpini potranno usufruire di sconti dedicati presso le aziende agricole aderenti all’iniziativa.

Un’occasione unica per gli Alpini di vivere un’esperienza gastronomica indimenticabile all’insegna della genuinità, della tradizione e della convivialità.

Vicenza, 12 maggio 2024