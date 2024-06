L.R. Vicenza – Carrarese: partita del 5 giugno limitazioni al traffico

In occasione della partita di calcio L.R. Vicenza – Carrarese, in programma mercoledì 5 giugno alle 21 allo stadio Menti di Vicenza, per ragioni di ordine pubblico saranno attuate alcune limitazioni alla circolazione.

L.R. Vicenza – Carrarese: cosa cambia

Dalle 17:00: divieto di sosta fino a cessate esigenze, pertanto non sarà possibile parcheggiare nelle aree attorno allo stadio

divieto di sosta fino a cessate esigenze, pertanto non sarà possibile parcheggiare nelle aree attorno allo stadio Dalle 19:00: chiusura di via Bassano e via Spalato. L’accesso alle due strade, oltre che a quelle che vengono sempre chiuse durante le partite allo stadio, sarà garantito a residenti ed esercenti.

Per maggiori informazioni:

Consultate il portale Luceverde Vicenza per aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del traffico.

Seguite le disposizioni per una partita sicura.

Vicenza, 3 giugno 2024

Fonte: Comune di Vicenza Ufficio Stampa

