Infanzie 06+: incontri su politiche dell’educazione e tecnologie

Abitare le infanzie 06+, quattro incontri su politiche dell’educazione e nuove tecnologie

Dall’8 al 13 luglio per famiglie, professionisti e amministratori

Come sviluppare nuove sinergie tra educazione, istruzione e politica? Quali sono le opportunità e i rischi della tecnologia nei servizi educativi e in famiglia? Sono alcuni degli spunti di riflessione e approfondimento degli incontri pubblici che si terranno l’8, 11, 12 e 13 luglio nell’ambito del programma di eventi “Abitare le infanzie 06+”, realizzato dall’assessorato all’istruzione in occasione del ventitreesimo convegno nazionale del Gruppo nazionale nidi e infanzia, che si terrà per la prima volta a Vicenza dal 25 al 27 ottobre.

Confronto tra politici, amministratori ed esperti sull’educazione

«Gli incontri metteranno a confronto politici, amministratori ed esperti su temi relativi al mondo dell’educazione, come i diritti dell’infanzia, la partecipazione alla vita pubblica, le politiche da adottare, le buone pratiche e l’utilizzo del digitale da parte dei più piccoli – spiega l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo -. A confrontarsi saranno amministratori e primi cittadini, tra i quali i sindaci di Bologna e Mantova, professori e ricercatori universitari. Gli incontri, aperti al pubblico, sono rivolti a professioni dell’educazione, famiglie, cittadini e anche agli stessi amministratori. Un focus particolare sarà dedicato ai diritti dell’infanzia, dalla partecipazione all’inclusione. Temi questi che fanno da filo conduttore all’intero programma di “Abitare le infanzie 06+”, come dimostrato anche nel video promozionale realizzato da Bizzart cooperativa sociale in modo tale da essere fruibile anche dalle persone non udenti».

Incontro inaugurale

Si parte lunedì 8 luglio alle 17.30 con l’incontro, nella sala del Consiglio comunale a Palazzo Trissino, “Politica e educazione Vicenza per la pace e i diritti umani: educazione e/è partecipazione”.

Interverranno l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo, Marco Mascia, presidente del Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” – Università degli Studi di Padova, Giuseppe Milan, professore onorario dell’Università degli Studi di Padova, già ordinario di Pedagogia generale e sociale, Francesca Benciolini, assessora alla cooperazione internazionale e pace, diritti umani e sussidiarietà del Comune di Padova, Cristina Piva, assessora alle politiche educative e scolastiche del Comune di Padova.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti e diretta streaming nel canale YouTube Città di Vicenza www.youtube.com/cittadivicenza

Giovedì 11 luglio, alle 17.30

In sala Bernarda a Palazzo Trissino, si terrà “Vicenza per il diritto all’educazione e allo studio sin dalla nascita: dialogo tra primi cittadini”. Insieme al primo cittadino Giacomo Possamai e all’assessore all’istruzione Giovanni Selmo saranno presenti i sindaci di Bologna Matteo Lepore e di Mantova Mattia Palazzi.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti e diretta streaming nel canale YouTube Città di Vicenza www.youtube.com/cittadivicenza

Seguiranno due incontri dedicati al rapporto tra nuove tecnologie ed educazione, in programma nella sala convegni del Centro Formazione “Ottorino Zanon” (via Mora 53).

Venerdì 12 luglio alle 20.30

L’evento dal titolo “Il digitale: sfide e opportunità educative in famiglia e nei servizi per l’infanzia” sarà rivolto a professionisti e famiglie. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

Sabato 13 luglio alle 10

Bambine e bambini potranno partecipare con i genitori all’incontro “Nuove tecnologie e educazione. APProcciamoci: creatività dei nativi digitali con le famiglie”. Ingresso libero con prenotazione al seguente link https://forms.gle/EBgJhUs9wmGqvJkS6.

Entrambi gli appuntamenti saranno tenuti da Rosy Nardone, ricercatrice in didattica e pedagogia speciale, membro del Centro di ricerca su media e tecnologie e del Centro studi sul genere e l’educazione del Dipartimento di Scienze dell’educazione “Giovanni Maria Bertin” dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Interverrà anche l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo.

Per maggiori informazioni sugli incontri e sul programma Abitare le infanzie 06+: https://eventi.comune.vicenza.it/Eventi/Abitare-le-Infanzie-062

PDF: Programma abitare le infanzie

Vicenza, 2 luglio 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza