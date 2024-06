Idea Vicenza: sicurezza, serve un cambiamento reale

L’ennesimo episodio di criminalità che ha colpito la nostra città ci lascia sconcertati e indignati. Ben tre spaccate eseguite in pochi minuti, un chiaro segno che i controlli in città sono stati praticamente eliminati dalla programmazione di questa amministrazione. Nonostante le promesse elettorali che ci raccontavano di un cambiamento, ciò che vediamo è solo un peggioramento della situazione.

Il Fallimento delle Promesse Elettorali

Durante la campagna elettorale, l’attuale amministrazione ha promosso una visione di sicurezza e cambiamento, promettendo una città più sicura e controllata. Tuttavia, i fatti parlano chiaro: il crimine è in aumento, e i cittadini di Vicenza si sentono sempre meno sicuri. Gli episodi di microcriminalità, come le spaccate di cui siamo stati testimoni, dimostrano che le promesse non sono state mantenute. Non vediamo nessun cambiamento positivo, ma solo un incremento dei problemi.

Le Conseguenze per i Commercianti

Fortunatamente, in quest’ultimo episodio il bottino dei malviventi è stato magro. Tuttavia, i danni materiali causati ai negozi e ai locali colpiti sono ingenti e i proprietari dovranno sobbarcarsi spese rilevanti per riparare le vetrine e le strutture danneggiate. Questo rappresenta un ulteriore colpo per i commercianti già provati dalla crisi economica. È inaccettabile che gli imprenditori debbano vivere con la paura costante di essere presi di mira dai criminali.

La Necessità di Interventi Decisi

Ora che le immagini dei malviventi sono state rese disponibili, ci aspettiamo che vengano assicurati alla giustizia e che paghino per i danni causati. Tuttavia, nutriamo forti dubbi che ciò accadrà senza un intervento deciso. Idea Vicenza ribadisce con fermezza la necessità di introdurre il terzo turno della Polizia Urbana. La presenza costante delle forze dell’ordine è imprescindibile per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire ulteriori episodi di criminalità.

Un Appello al Sindaco e all’Amministrazione

Chiediamo a gran voce che il Sindaco, che tanto si era speso nella campagna elettorale, si presenti con soluzioni concrete e immediate. Non possiamo più permetterci di aspettare. È necessario un piano d’azione efficace che includa:

Aumento della Sorveglianza: Implementazione del terzo turno della Polizia Urbana per garantire una presenza continua e dissuasiva delle forze dell’ordine.

Miglioramento della Videosorveglianza: Potenziamento del sistema di videosorveglianza nelle zone più a rischio della città.

Collaborazione con le Forze dell’Ordine: Rafforzamento della collaborazione tra Polizia Urbana, Carabinieri e Polizia di Stato per una risposta più coordinata e tempestiva agli episodi di criminalità.

Sostegno ai Commercianti: Misure di sostegno economico per i commercianti colpiti dai danni, affinché possano riprendersi rapidamente e continuare la loro attività senza ulteriori preoccupazioni.

La Voce dei Cittadini

I cittadini di Vicenza non sono tranquilli. Vivono con la paura di subire furti e danni alle loro proprietà. Hanno diritto a risposte e soluzioni, e le vogliono ora. L’amministrazione deve agire immediatamente per riportare sicurezza e serenità nelle nostre strade.

Idea Vicenza continuerà a monitorare la situazione e a farsi portavoce delle istanze dei cittadini. È ora di trasformare le parole in fatti e di dimostrare un reale impegno per la sicurezza della nostra città. Solo così potremo costruire una Vicenza migliore e più sicura per tutti.

Vicenza, 3 giugno 2024

Fonte Idea Vicenza