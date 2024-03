Gravel Party on the Hills Vicenza: un grande successo di partecipanti

Grande successo del Gravel Party on the Hills promosso da Coldiretti e Campagna Amica Vicenza

Una pedalata partecipata e resa ancor più appassionansport, cibote grazie alla sosta alla Tipicoteca di Castegnero

Sport, divertimento e cibo sano sono gli ingredienti che hanno caratterizzato. Questa mattina, Gravel Party on the Hills, l’evento promosso da Coldiretti e Campagna Amica Vicenza in occasione della Festa delle Colline Venete.

Un percorso alla portata di tutti, con i suoi 48 km e 600 metri di dislivello, ha riscosso un’ottima partecipazione di appassionati ciclisti e principianti. Atleti che hanno colto l’occasione, complice anche la splendida giornata, per cimentarsi in questa piccola impresa sportiva.

Partner dell’evento promosso da Coldiretti e Campagna Amica Vicenza, Into Prealps e Bici&Caffè Ssd a rl, che hanno voluto festeggiare questa ricorrenza celebrando la campagna vicentina ed i bellissimi Colli Berici.

Il gruppo di ciclisti, da Piazza San Lorenzo ha raggiunto il punto di raccolta alla Pasticccera Farisato in Via Riviera Berica 23, dove l’evento è iniziato. Meritata pausa alla Tipicoteca di Castegnero, dove gli sportivi si sono brevemente rifocillati ed hanno fatto una foto di rito. La pedalata si è conclusa alle 12 a Piazza San Lorenzo con l’aperitivo offerto da Coldiretti Vicenza.

Vicenza, 24 marzo 2024

Fonte: Codiretti Vicenza – Ufficio Stampa Matteo Crestani