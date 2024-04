Giornata dell’Autismo: tutte le iniziative in programma a Vicenza

Giornata consapevolezza autismo, Basilica illuminata di blu e Pompieropoli in piazza dei Signori

Tra gli eventi del 2 e il 7 aprile organizzati da Autismo Triveneto con il patrocinio del Comune grazie alle collaborazioni attive sul territorio

Dall’illuminazione della Basilica palladiana alla Pompieropoli in piazza dei Signori: partono oggi le iniziative per celebrare la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, che ricorre ogni anno il 2 aprile.

Gli eventi di sensibilizzazione sono creati da Autismo Triveneto, grazie alle collaborazioni attive sul territorio, con il patrocinio del Comune di Vicenza. Il programma è stato presentato dall’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto e da Antonella Dalla Pozza, presidente di Autismo Triveneto. Erano presenti anche il funzionario ufficiale Nicola Carretta dei Vigili del fuoco e per l’associazione Nazionale Volontari Vigili del fuoco il presidente provinciale Renzo Pavan con Francesco Serra.

«Basilica palladiana e piazza dei Signori accoglieranno anche quest’anno alcuni degli eventi pensati per aumentare la consapevolezza dell’autismo nella popolazione – spiega l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto -. In particolare, il 7 aprile con Pompieropoli i più piccoli potranno partecipare, al fianco dei Vigili del Fuoco, ad un’esercitazione pratica realizzata attraverso un percorso inclusivo che facilita la fruizione da parte di bambini con autismo».

Il numero di bambini autistici in Italia e nella provincia di Vicenza

«Secondo il report dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia, un bambino su 77 nati manifesta un disturbo dello spettro autistico. In particolare, la provincia di Vicenza manifesta nell’ultimo anno un aumento di circa il 17% di diagnosi (Report UAT Vicenza 2022). Questo aumento è dovuto sicuramente ad una sempre più puntuale e precoce diagnosi. Autismo Triveneto supporta costantemente circa 124 famiglie del territorio provinciale attraverso una variegata tipologia di attività. Al tempo stesso l’associazione si fa portavoce delle istanze delle famiglie con autismo partecipando come referente provinciale al Tavolo Tecnico Regionale sull’autismo», dichiara Antonella Dalla Pozza, presidente di Autismo Triveneto.

Le iniziative

Il 2 aprile a partire dal tramonto la Basilica palladiana verrà illuminata di blu, colore simbolo della Giornata della consapevolezza dell’autismo. Autismo Triveneto presiede all’evento come membro del coordinamento “Autismi Vicenza” costituito dalle Associazioni ABAut, ANGSA Veneto, Autismo Triveneto ODV e Gruppo Asperger Veneto.

Il 7 aprile, dalle 9.30 avrà luogo la 28° Marcia di Primavera organizzata dal Gruppo Marciatori di Altavilla Vicentina. Si realizza un percorso facilitato di cinque chilometri con partenza agli impianti sportivi di via Cavour 100 ad Altavilla Vicentina.

Pompieropoli per l’autismo

In piazza dei Signori, grazie al patrocinio del Comune di Vicenza e alla collaborazione con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Vicenza e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Vicenza, prenderà vita un evento unico nel suo genere: Pompieropoli per l’autismo – soccorso inclusivo. Dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18 i più piccoli potranno prendere parte ad una esercitazione pratica delle attività dei Vigili del Fuoco ricevendo un attestato di partecipazione. Si tratta di un percorso inclusivo, in particolare per l’autismo, facilitato dalla presenza di indicazioni realizzate attraverso immagini PECS (Picture Exchange Communication System), utilizzando cosi la CAA (comunicazione aumentativa alternativa).

A partire dal tardo pomeriggio si terrà un evento a sostegno di Fondazione Cuore Blu – Vivere gli autismi. Dalle 18 alle 21 avrà luogo un aperitivo con raccolta fondi con Dj set presso Ovosodo Cocktail Bar in contra’ Pescherie Vecchie, 18 a Vicenza. L’evento è realizzato con dj set Cuore Matto.

In caso di pioggia gli eventi verranno rimandati a data da destinarsi.

Per maggiori informazioni: info@autismotriveneto.it

Vicenza, 2 aprile 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa