Gemellaggi: punto sui progetti del 2025 tra Vicenza e Pforzheim

Gemellaggi: tre giorni di programmazione a Pforzheim per il consigliere delegato

Dal 15 al 17 luglio il consigliere delegato ai Gemellaggi del Comune di Vicenza, Elia Pizzolato, ha partecipato a una serie di incontri a Pforzheim per programmare le future attività di scambio con la città gemella tedesca.

Progetti del 2025: focus sull’inclusione

«Si è trattato di tre giornate molto intense – dichiara il consigliere Elia Pizzolato – nel corso delle quali abbiamo fatto il punto sui progetti del 2025 che si concentreranno in particolare su attività di formazione per i funzionari comunali delle due città e gli insegnanti delle scuole dell’infanzia, con un focus specifico sul tema dell’inclusione. La prima delegazione di Pforzheim sarà ospite a Vicenza già a febbraio, per partecipare ai primi scambi formativi».

Tavole rotonde e visite educative

Durante la visita a Pforzheim, il consigliere Pizzolato e la referente dell’ufficio Gemellaggi del Comune di Vicenza hanno preso parte a diverse tavole rotonde sui temi dell’inclusione nelle scuole dell’infanzia, rivolte in particolare ai bambini stranieri e alle persone con disabilità. Hanno inoltre visitato un asilo nido caratterizzato da un sistema educativo innovativo e alcune installazioni dell’evento Ornamenta

Vicenza, 20 luglio 2024

Pforzheim

Pforzheim è una città tedesca nel Baden-Württemberg, situata tra Karlsruhe e Stoccarda. Conosciuta come la “Città dell’Oro”, è famosa per la sua industria di gioielli e orologi.

