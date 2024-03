Feste di Pasqua: scopri tutte le iniziative nel centro storico di Vicenza

Feste di Pasqua: in centro storico animazione e a Campo Marzo luna park e mongolfiera

Saranno giorni all’insegna di iniziative dedicate ai grandi e ai bambini quelli proposti per la settimana pasquale in centro storico, presentati questa mattina a Palazzo Trissino dall’assessore allo sviluppo economico Cristina Balbi insieme ai partner dei diversi eventi.

Le iniziative in programma per la Feste di Pasqua a Vicenza

Se da martedì a giovedì proseguono infatti gli appuntamenti di éPrimavera, con le serate dedicate allo sport, alla musica e cultura e all’animazione per i bambini, sabato 30, fin dal primo pomeriggio, le vie si animeranno di attività legate all’arrivo della Pasqua fino a domenica 31 marzo. A Campo Marzo per tutta la settimana sarà aperto a pieno regime il luna park, che domenica 31 marzo avrà un’originale attrazione, la mongolfiera per poter vedere dall’alto la città e provare un’esperienza diversa ed emozionante.

«Per queste feste pasquali – ha dichiarato l’assessora allo sviluppo economico Cristina Balbi – abbiamo voluto che vicentini e turisti trovassero una città ancora più vivace e accogliente. Con una particolare attenzione alle famiglie con bambini che avranno molti bei motivi per venire in centro storco. Ringrazio le associazioni Le Vetrine del Centro storico, Pandora e Doctor Clown Italia che hanno condiviso con noi un programma pieno di sorprese. Grazie anche ai gestori delle attrazioni che anche quest’anno trasformano Campo Marzo in un grande parco divertimenti nel cuore della città».

Animazione in centro storico e mercatino Easter Bunny

Saranno dunque le piazze e le strade del centro storico e Campo Marzo ad animarsi nel week end di Pasqua.

Sabato 30 e domenica 31 marzo in piazza Castello sarà allestito Easter Bunny, un mercatino con idee regalo e oggetti di artigianato creativo (una quindicina di banchi) proposto dall’assessorato allo sviluppo economico in collaborazione con l’associazione culturale Pandora. Sabato 30 marzo ci sarà anche Il Vagabondo, associazione per la tutela e la salvaguardia degli animali di Vicenza, con le uova al cioccolato il cui ricavato verrà devoluto per i cani e gatti abbandonati

Nel pomeriggio di sabato 30 marzo, inoltre, nelle vie del centro le mascotte Coniglietto e Primavera regaleranno cioccolatini pasquali, offerti dall’associazione Le Vetrine del Centro storico.

Sempre sabato 30 marzo, alle 15, ai Giardini della chiesa di Santa Corona è in programma la caccia ai coniglietti di cioccolato organizzata dall’associazione culturale Pandora.

Festa anche in piazza dei Signori, con l’arrivo alle 15.30 del Dottor Sorriso e la clown ambulanza di Dottor Clown Italia e alle 16.30 lo spettacolo di magia comica del Mago Fedele.

Mongolfiera

Domenica 31 marzo, infine, a Campo Marzo ci sarà l’imperdibile occasione di ammirare la città dall’alto, grazie a una mongolfiera (Loogo srl) che dalle 15 alle 18 permetterà di provare un’esperienza emozionante e ammirare il paesaggio da una prospettiva diversa.

Biglietto: 10 euro. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domenica 7 aprile con le stesse modalità di svolgimento.

Luna park di Pasqua

A Campo Marzo ritorna il Luna park di Pasqua, fino la 14 aprile, con 31 giostre per adulti e bambini e due banchi alimentari. Il parco dei divertimenti è aperto dal lunedì al giovedì dalle 15.30 alle 22, il venerdì dalle 15 alle 23.30, il sabato e domenica di Pasqua dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 23.30, la domenica e giorni festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 22.

Come da tradizione, sono in programma giornate speciali.

Due sono dedicate alle persone con disabilità la prima delle quali, che si è svolta il 22 marzo, ha visto la partecipazione di 120 persone, la secondo sarà il 4 aprile: i partecipanti potranno salire gratuitamente sulle attrazioni dalle 15 alle 19. In caso di maltempo l’evento è rinviato all’11 aprile.

Sconti per tutte le attrazioni, ogni martedì e giovedì, si potranno scaricare dal sito www.lunaparkitaly.net e dai social ufficiali, Instagram lunaparkdipasquavicenza, Facebook Luna Park di Pasqua Vicenza, dove verrà comunicato l’evento a sorpresa della giornata conclusiva, domenica 14 aprile.

Vicenza, 25 marzo 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa