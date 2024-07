Ex Centrale del latte di Vicenza: open day con visite e laboratori

Tutto è pronto per l’open day di sabato 13 luglio all’ex Centrale del Latte di Vicenza. L’edificio di via Medici, che ospitava lo storico stabilimento vicentino, e l’area circostante saranno riaperti ai cittadini per la prima volta dopo i lavori di ristrutturazione e la rinaturalizzazione del parco pubblico.

Il programma è stato presentato oggi dagli assessori Leonardo Nicolai (politiche giovanili) e Giovanni Selmo (istruzione), in occasione della rimozione delle reti di cantiere attorno al parco. Presenti anche Francesca Cremaro della Centrale del Latte e Giancarlo Albera del Comitato di quartiere.

Dichiarazioni degli assessori, Nicolai e Selmo

“L’ex Centrale del Latte non è solo uno spazio che torna ai cittadini, ma può essere un esempio per tutta la città,” ha spiegato l’assessore Leonardo Nicolai. “Un’importante opera di rigenerazione urbana e rifunzionalizzazione degli spazi, che può attrarre interesse anche oltre i confini cittadini. Sabato 13 luglio apriremo per la prima volta le porte dell’ex stabilimento per una giornata speciale di attività e partecipazione, grazie alla collaborazione della Centrale del Latte e del Comitato di quartiere. Da sabato, il parco sarà sempre accessibile al quartiere.”

“L’opportunità di disporre di uno spazio così riqualificato è un’occasione per la città,” ha aggiunto l’assessore Giovanni Selmo. “Un luogo di bellezza, aggregazione e cultura. Lo stabile e il parco si trovano in un quartiere densamente popolato, che necessita di spazi verdi e partecipazione. Si affacciano su due scuole dell’infanzia e una parrocchia con attività sportive e di aggregazione, vicino alla cittadella degli studi. Questo spazio ha un grande potenziale per tutta la comunità, dai giovani agli studenti fino alle famiglie. L’open day servirà per incontrare i cittadini e gli stakeholders per completare la riconversione di questo luogo.”

Ex Centrale del latte: programma della giornata

Dalle 10 alle 18 sarà possibile visitare l’interno dell’edificio, sviluppato su tre piani e un seminterrato, con un’esposizione in tre sezioni. Al primo piano, una raccolta di immagini e documenti sulla storia della mobilitazione per la rifunzionalizzazione dell’area, con la collaborazione del Comitato di quartiere. Al secondo piano, parte dell’archivio fotografico dell’ex stabilimento, fornito dalla Centrale del Latte. Nel seminterrato, fotografie degli spazi al grezzo, oggi preclusi al pubblico.

Attività e laboratori

Alle 10 si terrà una visita guidata su invito, tenuta dall’architetto Giorgio Macola. Alle 10.30 ci sarà l’apertura ufficiale della giornata, seguita alle 10.45 da un laboratorio per bambini, fino a esaurimento posti, a cura della Centrale del Latte, che offrirà anche yogurt e altri prodotti durante la giornata.

Apertura del parco

Fin dal mattino sarà aperto ufficialmente il parco pubblico, sempre accessibile alla cittadinanza. Per tutta la giornata, gli artisti del quartiere Angela Albera e Carlo Stratta realizzeranno un murale sul muro perimetrale esterno a est, su un’area di circa 70 metri quadrati. L’opera, intitolata “Il verde ora ce l’abbiamo”, riprenderà il disegno “Il verde per ora dobbiamo immaginarlo…” presente su uno dei muri laterali abbattuti, reinterpretandolo alla luce della recente riqualificazione.

Vicenza, 11 luglio 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa