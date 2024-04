èPrimavera: il centro storico di Vicenza si anima con nuove attività

èPrimavera, in arrivo nuove attività sportive, concerti e un laboratorio di calligrafia cinese

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì sera eventi per vivere il centro storico

Il programma di eventi èPrimavera, per far vivere il centro storico anche durante la settimana, prosegue e si arricchisce di nuove attività.

Martedì 9 aprile

Nei martedì sportivi, oltre agli allenamenti di pugilato presenti ogni settimana, si alterneranno anche lezioni di kickboxing, jazzarcise, mindfulness e aikido. Martedì 9 aprile, dalle 18, in piazza Biade ci sarà il Kickboxing Top Team e in piazza dei Signori, nella zona vicino alla Loggia del Capitaniato, l’associazione Maestro Jazzarcise, che terminerà i suoi allenamenti con un aperitivo.

Mercoledì 10 aprile

Ci saranno i concerti nei locali organizzati in collaborazione con Confommercio. Musica live si troverà all’Oca Bianca da Ugo in contra’ Porti, che proporrà concerti anche il martedì nell’ambito di ViJazz, al bar Ciocco Lato in contra’ Del Monte e all’Ovosodo in contra’ Pescherie Vecchie.

Iniziative tutti i mercoledì

Inoltre, ogni mercoledì sera è possibile visitare fino alle 22 la mostra “Pop/Beat Italia – 1960-1979. Liberi di sognare”. Aperta fino alle 22 anche la terrazza con il bar della Basilica palladiana, che proporrà musica anni ‘60 e ‘70 in tema con la mostra “Pop/Beat”.

Nella Domus comestabilis sono esposte dieci prime pagine del Giornale di Vicenza con gli eventi più significativi degli anni ‘60 e ‘70.

Giovedì 11 aprile

In piazza Biade dalle 16.30 alle 19.30, Paulon International School organizza un laboratorio di calligrafia cinese e di origami. Gli studenti cinesi della scuola accoglieranno e aiuteranno i partecipanti a creare un segnalibro con il proprio nome cinese o degli origami porta fortuna.

Come tutti i giovedì tornano, dalle 17 in piazza dei Signori, le letture ad alta voce per bambini di ExVuoto Teatro. Le famiglie possono portare storie e libri, ogni volta con un tema diverso, da leggere insieme agli attori. Giovedì 11 aprile sarà dedicato alle “storie di tempi lontani”.

Dalle 20 in piazza dei Signori ci sarà anche la musica degli artisti di strada.

Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/367799

Vicenza, 8 aprile 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa