Elezioni europee: a Vicenza il nuovo servizio “Trova il seggio”

A seguito della riorganizzazione dei seggi avvenuta a fine 2023, tutti i cittadini interessati hanno ricevuto la lettera con il tagliando di aggiornamento della tessera elettorale.

Come funziona il servizio “Trova il seggio”?

Per agevolare i cittadini a trovare il proprio seggio elettorale, nel caso non avessero ancora ricevuto o non avessero conservato la lettera, nel sito del Comune di Vicenza è possibile utilizzare il nuovo motore di ricerca “Trova il seggio”: inserendo il proprio indirizzo e il numero civico verrà indicato il seggio dove votare. Il servizio è disponibile al seguente link: https://www.comune.vicenza.it/servizi/elezioni/seggio.php.

Il servizio di ricerca fornisce risposta certa per i cittadini che hanno effettuato un cambio di residenza o di indirizzo entro il 24 aprile 2024. In tutti gli altri casi contattare l’ufficio elettorale ai numeri 0444221430 oppure 0444221429.

Elezioni europee: nuove ubicazioni per alcuni seggi elettorali

La riorganizzazione delle sezioni elettorali, ha portato a una serie di modifiche relative alla locazione dei seggi. Il centro civico Lagorà, già sede elettorale, ospiterà anche tre seggi della vicina scuola primaria Ghirotti (22, 23, 78) nei quali verranno inglobati parte degli elettori di due seggi della succursale dell’istituto Da Schio in via Sant’Antonino (32, 57), seggi che saranno eliminati; un’altra parte di elettori saranno invece trasferiti nei seggi della scuola secondaria Trissino in via Prati 13. Il seggio ubicato nella scuola primaria Arnaldi (94), in viale Sant’Agostino, verrà ricollocato al centro dei Ferrovieri all’ex scuola Loschi in via Rismondo.

Eliminati i seggi in 15 scuole cittadine

In quindici scuole verranno eliminati un seggio per ciascuna e riassorbiti nelle altre sezioni presenti nel rispettivo plesso. Si tratta delle scuole Maffei in contra’ Santa Caterina 11, Da Porto, in piazza Marconi 18, Zanella, in contra’ Porta Padova 63. Barolini, in via Palemone 20, Tiepolo, in via Palemone 14, Lioy, viale della Pace, 197, De Amicis, in viale Fiume 97, Riello, via Riello 59, Trissino, via Prati 13. E poi Centro civico Lagorà, via Lago di Pusiano 1, scuola Zecchetto, via Corelli 12, Fraccon, via Divisione Julia 6. Ma anche: Giovanni XIII, via Faccio 20, “A. Arnaldi”, viale Sant’Agostino 565, Centro Ferrovieri-ex Scuola Loschi, via Rismondo 2.

I seggi ospedalieri 111 e 111/bis saranno accorpati al 110 e 110/bis.

Per maggiori informazioni sulle elezioni europee: https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/elezionieuropee2024.php

