Donatori di sangue e Alpini: un connubio di generosità a Vicenza

Un connubio di solidarietà e altruismo ha caratterizzato la presenza di Fidas Vicenza all’Adunata Nazionale degli Alpini a Vicenza con i suoi volontari donatori di sangue. Un’occasione per celebrare la vita e il dono, valori che accomunano profondamente i donatori e le penne nere.

Donatori di sangue: un gazebo informativo sempre gremito

Per l’intera durata della manifestazione, il gazebo informativo di Fidas Vicenza è stato un punto di riferimento per Alpini di tutte le età. In tanti si sono avvicinati per chiedere informazioni, scambiare due chiacchiere o raccontare le loro esperienze come donatori. Un flusso continuo che ha testimoniato l’interesse e la sensibilità verso il tema della donazione.

Generosità contagiosa: un valore da condividere

“Siamo felici di aver preso parte a questo evento così importante per la città di Vicenza”, ha commentato la Presidente di Fidas Vicenza, Chiara Peron. “La generosità è un valore che ci accomuna agli Alpini e che si concretizza nel loro impegno concreto e nel nostro impegno per la donazione di sangue. Un impegno che va preservato e trasmesso alle nuove generazioni, pronte a conoscere e a fare la propria parte per il bene comune.”

L’Adunata Nazionale degli Alpini è stata dunque un’occasione preziosa per Fidas Vicenza per sensibilizzare un pubblico ampio e per rafforzare il legame con gli Alpini, uniti da un comune spirito di servizio e altruismo. Un connubio di generosità che rappresenta un esempio da seguire per tutti.

Vicenza, 12 maggio 2024