Domenica ecologica 21 aprile a Vicenza: la Giornata della Terra

Il 21 aprile domenica ecologica a Vicenza dedicata alla Giornata della terra

Divieto di circolazione dalle 10 alle 18 all’interno delle mura storiche

Nella domenica ecologica del 21 aprile, dedicata alla Giornata della terra, è previsto il divieto di circolazione di tutti i veicoli a motore con qualsiasi tipo di alimentazione, esclusi quelli elettrici, dalle 10 alle 18 nell’area all’interno delle mura storiche.

Per l’intera giornata saranno incrementate le corse dei centrobus, della linea 10 parcheggio Stadio (il cui percorso subirà una deviazione per lo svolgimento della mostra mercato in piazza Matteotti) e della linea 30 parcheggio Cricoli.

Ci sarà inoltre la possibilità per le famiglie di utilizzare la navetta con un unico biglietto da 2.90 euro comprensivo del costo del parcheggio. In aggiunta, un singolo biglietto a pagamento sarà valido per l’intera giornata in tutte le linee cittadine del trasporto pubblico locale.

Domenica ecologica: alcuni degli eventi in programma



Mostra mercato della terra con Campagna Amica e Slow Food



Piazza Matteotti 09:30 -19:00

Water truck di Viacqua



Water truck di Viacqua in Piazza Matteotti 09 – 18

Gazebo di Aim Ambiente – Gruppo Agsm Aim



Iniziative di divulgazione rispetto al corretto ciclo di conferimento dei rifiuti e laboratori didattici per bambini

Piazza Matteotti 09.30 – 18.00

“Food blogging: raccontare un territorio attraverso il cibo”



Colonnato di Palazzo Chiericati alle 10.30

Le vicentine Monica Bellin e Lidia Materazzi, con la moderazione di Anna Maria Pellegrino, gastronoma e accademica della cucina italiana, terranno l’incontro “Food blogging: raccontare un territorio attraverso il cibo”, realizzato nell’ambito di Cities2030 Vicenza Food Lab del progetto europeo H2020 Cities2030, di cui il Comune di Vicenza è partner.

Museo civico di Palazzo Chiericati



Ingresso gratuito ai residenti di Vicenza e Provincia

“La bottega del piccolo scultore”, laboratori didattici per bambini a cura di Scatola Cultura



Un laboratorio pratico-esperienziale per manipolare uno dei più bei materiali di cui l’uomo fa uso da sempre: l’argilla. I nostri piccoli scultori, dopo una breve visita alle collezioni museali in cui si soffermeranno sulle statue, scopriranno che per arrivare all’opera finale di marmo… è necessario prima sporcarsi le mani di argilla!

Orario: 1° turno ore 14.00-15.15, 2° turno ore 15.30-16.45

Numero massimo partecipanti: 10/15 persone a turno

Prenotazione consigliata a info@scatolacultura.it oppure solo wapp, sms e telegram al 3483832395; possibilità di aggiunta in loco fino ad esaurimento posti

Età consigliata: bambini scuole primarie

Piantiamo Alberi Vitali



Giardino della chiesa di Santa Corona

Presentazione dell’albero fotovoltaico realizzato dagli alunni del Lampertico nel ambito del progetto “piantiamo alberti vitali”, sostenuto dal gruppo di lavoro costituito da EduchiAMO casainsieme, Fondazione Insieme Altovi Onlus e Comune di Vicenza, che vede partecipi gli studenti di Gestione delle acque e risanamento ambientale

I Lions club della Provincia di Vicenza festeggiano il Lions day



Piazza Castello

Gazebo informativi, un camper attrezzato per screening gratuiti e saranno proposte visite guidate in centro storico

Le informazioni sulle limitazioni alla circolazione e il programma completo della giornata sono pubblicati al link – https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/370134