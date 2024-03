Coppa Davis a Vicenza: vetrine a tema nel centro storico

In arrivo a Vicenza la Coppa Davis: vetrine del centro storico allestite a tema

Distribuite oltre 1000 palline da tennis. Dal 29 al 31 marzo il trofeo potrà essere ammirato in Basilica Palladiana

Vicenza si prepara ad accogliere la Coppa Davis, che da venerdì 29 a domenica 31 marzo potrà essere ammirata in Basilica Palladiana. In vista della permanenza in città del trofeo conquistato dagli azzurri lo scorso novembre a Malaga, i negozi di piazza dei Signori e delle vie e piazze limitrofe hanno iniziato ad adornare le loro vetrine a tema. L’iniziativa, promossa dall’assessorato allo sport del Comune e da Confcommercio, ha visto coinvolti per la consegna di circa un migliaio di palline da tennis due giovani volontari. Le palline sono state donate dal comitato regionale della Federazione Italiana Tennis e Padel.

Davis Trophy Tour

La Coppa Davis fa tappa a Vicenza nell’ambito del Davis Trophy Tour organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel che sta interessando molte delle regioni italiane. La cosiddetta insalatiera d’argento arriverà a Vicenza stasera nell’ambito di un evento organizzato dal Panathlon Club Vicenza. L’opera sarà esposta nella sala degli Zavatteri in Basilica Palladiana dal 29 al 31 marzo. In Basilica potrà essere ammirata gratuitamente accedendo negli orari di apertura del monumento. Gli orari sono i seguenti: tutti i giorni dalle 10 alle 18 con ultimo ingresso alle 17.30.

Inoltre, venerdì 29 verrà allestito un mini campo da tennis, in piazza dei Signori davanti alla Basilica palladiana. I più piccoli potranno provare a giocare assieme ai maestri Federazione Italiana Tennis e Padel.

Coppa Davis in tour per Vicenza

Dall’1 al 3 aprile la Coppa sarà esposta al Tennis Comunali Vicenza. Il tour della Coppa sarà celebrato il 3 aprile al Teatro Comunale di Vicenza nella serata “Davis Trophy Tour. Il Galà del tennis Veneto sarà un’occasione per incontrare personaggi di spicco del mondo del tennis e per celebrare i successi delle società del Veneto.

Vicenza, 28 marzo 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa