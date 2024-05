Contributi per famiglie fragili: domande aperte dal 6 al 31 maggio

Vicenza: dal 6 al 31 maggio sarà possibile presentare domanda per accedere ai contributi per famiglie fragili. Il Comune di Vicenza, in qualità di capofila dell’Ambito del distretto est dell’Ulss 8 Berica, potrà erogare i fondi, quest’anno pari a circa 343.480 euro, ai nuclei in situazioni di difficoltà in possesso di un Isee fino a 20 mila euro.

Chi può beneficiare dei contributi

Nel dettaglio, potranno beneficiarne:

Famiglie con figli minori orfani di uno o entrambi i genitori: è previsto un intervento forfettario di 800 euro per ogni figlio minore orfano.

è previsto un intervento forfettario di 800 euro per ogni figlio minore orfano. Nuclei monoparentali e genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica: riceveranno 800 euro per ciascun nucleo familiare.

riceveranno 800 euro per ciascun nucleo familiare. Famiglie numerose (con quattro o più figli): andrà un contributo di 150 euro a figlio minore e, in caso di parto trigemellare, il sostegno sarà di 800 euro.

Come presentare domanda contributi per famiglie fragili

La domanda potrà essere presentata, qualora ne sussistano i requisiti, anche per più linee di intervento, a scelta del richiedente, per un contributo massimo per nucleo familiare di 3mila euro.

Le modalità di presentazione

Online: collegandosi al link https://cittadino-ambito-sociale-6-vicenza.welfaregov.it/clesius/isee/#/servizi, attivo da lunedì 6 maggio.

collegandosi al link https://cittadino-ambito-sociale-6-vicenza.welfaregov.it/clesius/isee/#/servizi, attivo da lunedì 6 maggio. Presso gli uffici del Comune di Vicenza: i cittadini potranno presentare la domanda presso i Servizi Sociali, Partecipazione, Lavoro e Pari Opportunità, situati in Piazza Degli Eremitani 19.

Informazioni utili per accedere ai contributi per famiglie fragili

Bando con requisiti e informazioni: https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42720,226114

https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42720,226114 Telefono: 0444 222550 (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12)

Scadenza domande: 31 maggio 2024

Vicenza, 3 maggio 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa