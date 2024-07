Contrà dei Burci Vicenza: 25 luglio modifiche viabilità per evento

Giovedì 25 luglio dalle 15 alle 24, e comunque fino a cessate esigenze, sarà modificata la viabilità in contra’ dei Burci Vicenza per consentire lo svolgimento di una manifestazione.

Sarà disposta la temporanea chiusura al traffico con transenne nel tratto compreso tra l’incrocio con contra’ della Piarda fino al civico 25. Sempre in contra’ della Piarda è istituita la direzione obbligatoria diritto per chi proviene da contra’ Mure San Michele. Sarà vietata la sosta su ambo i lati, e verrà consentito il transito a vista dei soli frontisti tra contra’ del Guanto e contra’ dei Burci.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili anche sul portale Luce Verde, il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza (https://vicenza.luceverde.it).

Vicenza, 21 luglio 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza

Luceverde

Luceverde è un servizio gratuito, attivo in 33 città, unico nel suo genere.

Grazie a una rete di monitoraggio capillare e costante, Luceverde fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni del traffico e del trasporto pubblico, condizioni meteo e notizie sempre verificate su viabilità e transitabilità.

Le informazioni vengono poi diffuse attraverso notiziari locali e nazionali, canali social, l’app e il nostro canale radio “Luceverde Radio”.

A differenza dei navigatori tradizionali, Luceverde offre notiziari di traffico personalizzati, utili per pianificare qualsiasi spostamento. Puoi usufruire dei servizi di Luceverde gratuitamente, in qualsiasi momento e ovunque ti trovi. Scarica l’app per Android o iOS e attiva la skill ufficiale per Alexa e Google Home.

Fonte dal sito di Luceverde