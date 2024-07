Consigli di quartiere: i nuovi incontri con l’assessore Tosetto

Domande e risposte sui nuovi organismi di partecipazione sarà gli argomento dell’Incontri con l’assessore Tosetto. Gli incontri informativi sui consigli di quartiere proseguono e si arricchiscono di due ulteriori appuntamenti. Dopo i ritrovi svolti il 16 e 17 luglio, l’assessore alla partecipazione Matteo Tosetto spiegherà il funzionamento dei nuovi organismi istituzionali mercoledì 24 luglio alle 18.45 al centro di aggregazione Proti (via G. de Proti 3), e alle 21 all’ex circoscrizione 2 (via de Nicola 8). A questa data si aggiungono due nuovi incontri: mercoledì 31 luglio alle 18.45 al Centro dei Ferrovieri La Locomotiva (via Vaccari 107), e alle 21 alla sala polifunzionzale del Centro Lagorà (via Lago di Pusiano 3).

Maggiore partecipazione

«Vista la notevole partecipazione e l’interesse riscontrato – spiega l’assessore alla partecipazione Matteo Tosetto -, abbiamo deciso di incrementare gli appuntamenti per coprire più zone della città e dare la possibilità di raccogliere informazioni sui consigli di quartiere a tutti i cittadini interessati. Durante gli incontri viene spiegato come presentare la propria candidatura a consigliere di quartiere negli albi delle disponibilità, come verranno costituiti i Tavoli di rete e come si comporranno quindi i Consigli. Finora hanno partecipato nel complesso un centinaio di persone, sono state molte le domande poste dai presenti che si sono dimostrati alquanto interessati ai nuovi organismi di partecipazione».

Composizione dei Consigli di quartiere

Ciascun Consiglio di quartiere sarà composto da 12 componenti. Di questi, nove saranno eletti dal Consiglio comunale con votazione a scrutinio segreto, scegliendoli all’interno del relativo Albo delle disponibilità. Tre saranno invece scelti tra i membri del rispettivo Tavolo di rete di quartiere.

Requisiti per la candidatura

Per presentare la propria candidatura agli albi delle disponibilità, uno per ciascun quartiere per un totale di dieci, è necessario essere maggiorenni, risiedere nel territorio del Consiglio di quartiere per cui si manifesta la propria disponibilità e aver raccolto almeno 10 sottoscrizioni di sostegno da parte di cittadini residenti nello stesso ambito territoriale. L’apposito modulo, corredato dalla lista dei sostenitori, va presentato di persona dal candidato entro le 12 del 30 agosto all’Ufficio partecipazione, in contra’ Busato 19.

Distribuzione territoriale dei Consigli di quartiere

Centro Storico, Monte Berico

Araceli, Santa Lucia, San Francesco, Sant’Andrea

San Pio X, Stadio, Borgo Berga, Casale

Campedello, Santa Croce Bigolina, San Pietro Intrigogna, Debba, Longara

Sant’Agostino, Ferrovieri, Gogna

San Lazzaro, San Giuseppe, SS. Felice e Fortunato

Maddalene, Santa Bertilla, Villaggio del Sole

Polegge, San Paolo, San Bortolo, Laghetto

Anconetta, Ospedaletto, Saviabona

Bertesinella, Bertesina, Settecà, Stanga

Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/Novita/Avvisi/Consigli-di-quartiere

Vicenza, 19 luglio 2024

Fonte: Comune di Vicenza Ufficio Stampa

