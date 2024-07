Comune di Vicenza: nuovo Contratto Integrativo Decentrato

Nei giorni scorsi, dopo un lungo confronto tra Amministrazione, RSU e OO.SS., è stato sottoscritto il nuovo Contratto Integrativo Decentrato del Comune di Vicenza.

Dichiarazioni dell’assessore Matteo Tosetto

«Esprimo un sincero plauso per il raggiungimento di questo importante risultato che consentirà una valorizzazione e una prospettiva di crescita professionale per i dipendenti del Comune di Vicenza». Dichiara Matteo Tosetto, assessore alle politiche sociali. «Un percorso che ha visto una trattativa franca e collaborativa tra Direttore generale, Segretario Generale, Dirigente del Settore Personale e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali. L’obiettivo è di migliorare l’Ente e le condizioni di impiego di chi vi lavora. Grazie a tutti per questo grande lavoro».

Novità del nuovo contratto

Le principali novità del nuovo Contratto Integrativo Decentrato includono:

Progressioni economiche orizzontali : riconoscimento per il 2024 e il 2025 di un passaggio di progressione economica orizzontale per tutto il personale avente diritto, con un incremento stabile dello stipendio. Circa 500 dipendenti beneficeranno di queste progressioni tra il 2024 e il 2025, completando il ciclo avviato nel 2022.

: riconoscimento per il 2024 e il 2025 di un passaggio di progressione economica orizzontale per tutto il personale avente diritto, con un incremento stabile dello stipendio. Circa 500 dipendenti beneficeranno di queste progressioni tra il 2024 e il 2025, completando il ciclo avviato nel 2022. Progressioni verticali in deroga : stanziamento di risorse proprie di bilancio per le progressioni di carriera, interessando tra le 50 e le 70 persone. Questo investimento concreto mira alla crescita economica e lavorativa del personale.

: stanziamento di risorse proprie di bilancio per le progressioni di carriera, interessando tra le 50 e le 70 persone. Questo investimento concreto mira alla crescita economica e lavorativa del personale. Aumento delle indennità : incremento delle indennità per particolari condizioni di lavoro (rischio, disagio, maneggio valori) e per il servizio esterno degli agenti della Polizia Locale.

: incremento delle indennità per particolari condizioni di lavoro (rischio, disagio, maneggio valori) e per il servizio esterno degli agenti della Polizia Locale. Stanziamento per il salario accessorio : importante stanziamento destinato alla parte variabile del salario accessorio del personale, finanziando la performance per il 2024.

: importante stanziamento destinato alla parte variabile del salario accessorio del personale, finanziando la performance per il 2024. Incremento delle indennità per incarichi di Elevata Qualificazione : aumento delle indennità per i responsabili di servizio titolari di incarico di Elevata Qualificazione per il 2025 e il 2026, con ulteriori stanziamenti previsti per il 2025, 2026 e 2027.

: aumento delle indennità per i responsabili di servizio titolari di incarico di Elevata Qualificazione per il 2025 e il 2026, con ulteriori stanziamenti previsti per il 2025, 2026 e 2027. Indennità di specifica responsabilità : incremento delle indennità per il personale che assume ruoli intermedi importanti per l’organizzazione degli uffici.

: incremento delle indennità per il personale che assume ruoli intermedi importanti per l’organizzazione degli uffici. Istituti innovativi: introduzione della banca delle ore, delle ferie solidali e di altre forme di welfare aziendale proposte dalle parti sindacali.

Documenti approvati recentemente

Grazie al proficuo confronto con le OO.SS., il Comune ha approvato negli ultimi mesi documenti di primaria rilevanza, tra cui le Linee Guida sul lavoro agile (smart-working), il Regolamento sul lavoro da remoto e il Regolamento sul part time.

Infine, è in fase di definizione il nuovo testo del Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche, che porterà importanti benefici economici al personale impegnato nella gestione di appalti di lavori e servizi.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza