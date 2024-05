Centri estivi a Vicenza: iscrizioni aperte per un’estate di divertimento

Centri estivi a Vicenza: un’estate ricca di divertimento e avventure per bambini e ragazzi!

Sono aperte le iscrizioni ai centri estivi ricreativi comunali di Vicenza! Da giugno a settembre, bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni potranno trascorrere un’estate indimenticabile all’insegna del gioco. Ma anche del divertimento e dell’apprendimento, in 39 sedi dislocate in tutte le ex circoscrizioni cittadine.

Tante proposte per tutti i gusti

I centri estivi saranno realizzati da 25 realtà locali in collaborazione con l’amministrazione comunale, che metterà a disposizione gratuitamente spazi e strutture. Le attività, differenziate per fasce d’età, si svolgeranno dal lunedì al venerdì. Le attività avranno una durata per mezza giornata o giorno intero, e spazieranno da laboratori creativi a giochi sportivi. Oltre che da gite all’aria aperta a attività teatrali e musicali.

Iscrizioni e informazioni

consultare il sito web del Comune di Vicenza alla pagina “Centri estivi ricreativi 2024”. Per maggiori informazioni e per conoscere le tariffe (che varieranno indicativamente tra i 55 e gli 85 euro a settimana a seconda del servizio mensa e del tipo di proposta), contattare l’ufficio comunale all’indirizzo email interventieduc@comune.vicenza.it.

Non perdete l’occasione di regalare ai vostri figli un’estate indimenticabile! I centri estivi comunali di Vicenza sono un’occasione preziosa per socializzare, divertirsi e imparare in un ambiente sicuro e stimolante.

Vicenza, 30 maggio 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa