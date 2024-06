Cantieri a Vicenza: interventi per sottoservizi e fognatura

Vicenza: al via i cantieri in viale Trissino e in via Bassano per i sottoservizi e per l’adeguamento della fognatura

Previste modifiche alla viabilità per tutta la durata dei cantieri

Partiranno lunedì 24 giugno, in via Bassano, i lavori programmati da Viacqua per l’adeguamento della fognatura. L’obiettivo è quello di migliorare la capacità di smaltimento delle acque e di ridurre così il rischio di fenomeni di allagamento conseguenti a forti piogge: la nuova condotta fognaria avrà infatti una sezione doppia rispetto a quella esistente.

Dettagli del tratto di via Bassano interessato

Sarà interessato dai lavori il tratto di via Bassano compreso tra via Natale del Grande e via dello Stadio, fronte parco giochi: la corsia Nord di via Bassano verrà dunque chiusa al traffico dalla rotatoria con viale Trissino fino a quella con via dello Stadio. Via Bassano rimarrà percorribile a senso unico fino alla fine dei lavori, prevista per fine luglio salvo imprevisti. Sarà chiuso al traffico veicolare anche l’incrocio tra via Natale del Grande e via Bassano.

Il cantiere impedirà inoltre l’utilizzo del marciapiede di via Bassano, nel tratto interessato. Il vicino parco giochi, invece, sarà accessibile dal cancello pedonale di via Natale del Grande per tutta la durata dei lavori. Per raggiungere a piedi via dello Stadio e viale Margherita è consigliato il percorso lungo via Natale del Grande. Il centrobus Stadio, infine, farà l’usuale percorso, a eccezione delle corse dirette al tribunale al ritorno dal centro, che transiteranno prima per via Ettore Gallo, per dirigersi poi al parcheggio Stadio. All’andata, tutte le corse transiteranno per il centro prima di raggiungere la zona tribunale.

Cantiere di viale Trissino

Contestualmente prenderà avvio anche il cantiere di rifacimento dei sottoservizi lungo viale Trissino, dalla rotatoria con via Bassano fino all’incrocio con via Alberi. I lavori, gestiti da V-Reti, prevedono anche l’inserimento della rete di teleriscaldamento e l’adeguamento di quella fognaria con l’obiettivo di ridurre anche in questo caso i rischi di allegamento dovuti alle piogge intense.

I lavori su viale Trissino dureranno per tutto il periodo estivo e comporteranno il restringimento della carreggiata a una sola corsia, garantendo comunque la normale viabilità.

Vicenza, 21 giugno 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa