Calcio: L.R. Vicenza – Padova, limitazioni alla circolazione

In occasione della partita di calcio: L.R. Vicenza – Padova, in programma per martedì 21 maggio alle 20.30 allo Stadio Menti, sono previste alcune limitazioni alla circolazione per ragioni di ordine pubblico. Le misure si aggiungono a quelle già in vigore durante le normali competizioni.

Calcio: L.R. Vicenza – Padova: divieto di sosta dalle 16.30

Dalle 16.30 fino a cessate esigenze, sarà vietato parcheggiare nelle aree attorno allo stadio. La Polizia Locale provvederà a segnalare le zone interessate con apposita cartellonistica.

Chiusura di vie a partire dalle 18.30

Dalle 18.30 in poi, scatterà la chiusura di via Bassano e via Spalato. L’accesso alle due strade, così come a quelle che vengono sempre chiuse durante le partite allo stadio, sarà comunque garantito ai residenti e agli esercenti muniti di apposito pass.

Rallentamenti previsti

Si consiglia di non transitare nelle zone adiacenti allo stadio se non necessario, in quanto si prevedono rallentamenti dovuti anche alle avverse condizioni meteorologiche previste per la giornata di martedì.

Calcio: L.R. Vicenza – Padova: informazioni sulla viabilità

Per rimanere aggiornati sulla situazione in tempo reale, è possibile consultare il portale Luceverde Vicenza dove sono disponibili informazioni dettagliate sulla viabilità in città.

Seguite le indicazioni delle autorità e collaborate per la sicurezza di tutti!

Vicenza, 20 maggio 2024

Fonte: Comune di Vicenza Ufficio Stampa