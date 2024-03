Bando contributi per l’internazionalizzazione: scadenza e requisiti

Vicenza, bando di contributi per l’internazionalizzazione: al via le domande

La Camera di Commercio di Vicenza mette a disposizione 255.000 euro a sostegno di iniziative per l’internazionalizzazione delle imprese vicentine. Mercoledì 3 aprile il webinar informativo

Continua l’impegno della Camera di Commercio di Vicenza a sostegno della crescita delle imprese vicentine nei mercati internazionali. Anche per il 2024 l’Ente Camerale berico ha infatti rinnovato il bando di contributi per l’internazionalizzazione, con una dotazione di 255.000 euro, che prevede un contributo di 2.000 euro a fronte di una spesa minima di 4.000 euro (con una premialità di ulteriori 200 euro per le imprese in possesso del rating di legalità e per certificazione di genere).

Spese ammissibili

Potranno essere oggetto del contributo le spese sostenute e interamente pagate nel periodo che decorre dalla data di pubblicazione della graduatoria di concessione al 31 ottobre 2024.

Sarà possibile presentare domanda per investimenti relativi ad attività promozionali, anche compagne digitali; percorsi di rafforzamento all’estero; consulenze sulle normative e la contrattualistica esterna; assistenza e accompagnamento per l’ottenimento di certificazioni volontarie.

Possono partecipare al bando le imprese attive nei più diversi settori manifatturieri, ma anche attività di servizi alle imprese e alle persone, imprese di fornitura, del commercio e attività artistiche, sportive o di intrattenimento.

Come presentare domanda al Bando contributi per l’internazionalizzazione

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 15:00 del 15 aprile 2024 alle ore 15:00 del 22 aprile 2024, salvo chiusura anticipata per esaurimento dei fondi disponibili.

Nel frattempo, per fornire alle imprese interessante un’informazione il più possibile completa e tempestiva sui contenuti del nuovo bando, la Camera di Commercio di Vicenza ha organizzato anche un webinar, in programma mercoledì 3 aprile alle 14.30.

Per informazioni sul bando e per iscriversi al webinar è possibile consultare il sito della Camera di Commercio di Vicenza (www.vi.camcom.it). Per assistenza e chiarimenti sul bando e sulla domanda di partecipazione: info@madeinvicenza.it.

Vicenza, 28 marzo 2024

Fonte: Confcommercio Vicenza – Ufficio Stampa Giovanni Bregant