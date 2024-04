Aspettando l’Adunata: aprile ricco di eventi con atmosfera alpina

Aspettando l’Adunata: aprile affollato di appuntamenti per vedere, ascoltare, respirare e vivere lo Spirito Alpino

Ci siamo: ormai si respira già aria di Adunata e, in città e Provincia, sempre più eventi ne anticipano le atmosfere.

Programma delle iniziative previste

Sabato 20 aprile alle ore 10

Al Museo del Risorgimento e della Resistenza, alla presenza dell’autore Alessandro Carlini, presentazione del libro Se il fuoco ci desidera. Con il sottotitolo Breve vita di Renato Del Din, che l’8 settembre 1943 scelse la libertà, il volume, freschissimo di stampa, racconta la figura del giovane sottotenente e abile scalatore che nel paradiso delle Dolomiti riesce a scordare gli echi della guerra, ma poi –ad armistizio siglato- si trova a dover scegliere tra seguire Mussolini o ribellarsi ai nazifascisti. E diventa tra i primi animatori delle brigate Osoppo, cuore della Resistenza in Friuli. La morte lo colse, durante un attacco eroico il 25 aprile di 80 anni fa.

Sempre sabato 20 aprile dalle 16.45 alle 18.30

Tornando alla musica, invece, a Malo tocca al concerto della Fanfara Note Alpine Riviera Berica. All’esibizione itinerante del pomeriggio, la sera alle 20.30 seguirà il Gran Concerto Finale presso il Centro Giovanile di via Pascoletto. Contemporaneamente, alle 20.30, nella Chiesa del Redentore a Levà di Montecchio Precalcino per Aspettando l’Adunata in Concerto, si esibisce il coro Brigata Cadore.

Sabato 27 aprile doppio appuntamento

Doppio appuntamento da mettere in agenda:

alle ore 10, al Museo del Risorgimento e della Resistenza , alla presenza dell’autore Sergio Boem, presentazione del libro Sui prati del Tonale 94 stelle alpine . Come indicato dal sottotitolo Un incredibile ritrovamento, una vicenda riemersa dal passato 1918 – I dimenticati di Cima Cady, il volume –tra ricordi privati e memoria collettiva- vuole essere un omaggio a tutti i caduti, anche e soprattutto quelli meno noti, se non addirittura mai conosciuti prima. Non solo in Valcamonica, non solo con la divisa amica.

la sera, alle 20.30 al Teatro Astra, va invece in scena lo spettacolo Tutta un'altra storia-La Grande Guerra raccontata dalle donne e dai bambini, per la regia di Raffaella Calgaro. Tratto da testimonianze vere, rievoca -attraverso voci che narrano di paura, fughe e fame, ma anche di solidarietà- il triste esodo delle popolazioni dell'Altopiano di Asiago durante la Strafexpedition. Accompagnandolo con musiche Alpine, si fa luce su una delle altre facce della guerra: il profugato.

Il 28 aprile, alle 17

Nel Tempio di San Lorenzo concerto “Si leva un canto”, ovvero un omaggio agli Alpini da parte dei cori Asac (Associazione per lo sviluppo delle attività corali) del Vicentino, con i canti popolari della tradizione. I cori non-ANA di 6 località beriche, per un totale di 140 coristi, proporranno alcuni tra i brani più belli e cari alle Penne Nere, ma non solo, da Signore delle Cime a Monte Pasubio, da La Montanara a Il testamento del capitano, passando per tante altre strofe che sono emozione e memoria.

Vicenza, 19 aprile 2024

Fonte: Federica Zanini – Addetta stampa Adunata Alpini 2024 Srl