Alpini e studenti vicentini uniti per la memoria e il futuro

Memoria e futuro: gli Alpini a fianco delle giovani generazioni, Alpini e studenti vicentini uniti.

In occasione dell’Adunata Nazionale Alpini, tre istituti scolastici vicentini si sono messi in gioco con altrettanti importanti e interessanti progetti. Chiamate in sostegno, le Penne Nere della Sezione Ana Vicenza “Monte Pasubio” hanno risposto: Presenti! Una proficua collaborazione tra “veci e bocia”, al servizio della comunità.

Memoria del passato e promotori del futuro. Gli Alpini non potevano non accettare di affiancare le nuove generazioni, sostenendo e promuovendo i progetti di tre istituti scolastici superiori vicentini.

ITIS Rossi: studenti sviluppano tecnologia innovativa per il monitoraggio delle frane

In collaborazione con i docenti di robotica Stefano Andriolo e Gianluca Serbo e con il supporto dello sponsor Avitech, che ha fornito i materiali necessari, gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale Statale Alessandro Rossi hanno realizzato un’innovativa tecnologia per il monitoraggio delle frane. Ma anche di altre criticità geologiche, destinata ad essere impiegata nei territori montani. Come ad esempio quelli vicentini.

L’idea del progetto è nata da Monica Cusinato, collaboratrice della Sezione Ana Vicenza “Monte Pasubio”, che ha instaurato i contatti con la dirigenza scolastica e gli insegnanti, seguendo con attenzione tutte le fasi di sviluppo e realizzazione, con il prezioso sostegno del coordinatore della Protezione Civile sezionale, del vicepresidente Denis Veronese e del Centro Studi sezionale, rappresentato da Giuseppe Dal Ceredo.

Il frutto di questa proficua collaborazione sarà presentato ufficialmente durante l’Adunata Nazionale degli Alpini, all’interno della Cittadella degli Alpini allestita a Campo Marzo. Al termine dell’evento, la tecnologia verrà donata alla Protezione Civile Alpina per un utilizzo ottimale nel campo della prevenzione e del monitoraggio dei rischi geologici.

ITC Guido Piovene: studenti guide turistiche all’Adunata Nazionale

In occasione dell’Adunata Nazionale degli Alpini, un gruppo di studentesse dell’indirizzo turistico dell’ITC Guido Piovene di Vicenza, guidate dalla professoressa Paola Burato e formate dall’Alpino Antonio Maddalena, si trasformeranno in esperte guide turistiche per i visitatori che affluiranno in piazzale della Vittoria.

Sabato 11 maggio, dalle 15 alle 19, le studentesse illustreranno ai numerosi ospiti giunti in città per l’importante evento l’arte, la storia e il ruolo di questo luogo simbolico, sia per Vicenza che per le Penne Nere.

Liceo Lioy: onorano i caduti della Seconda Guerra Mondiale con una nuova lapide

In occasione del centenario del Liceo Scientifico Paolo Lioy, la direzione didattica ha affidato al professor Saul Costa il compito di avviare una ricerca storica volta a recuperare documenti e informazioni relative a 23 ex studenti dell’istituto, chiamati alle armi durante la Seconda Guerra Mondiale e purtroppo caduti al fronte. I loro nomi sono attualmente incisi su una lapide commemorativa presente all’interno del liceo.

Gli attuali studenti coinvolti nell’indagine, coordinati da un docente, hanno richiesto la collaborazione della Sezione Ana Vicenza “Monte Pasubio”. L’obiettivo è di dare un volto e raccontare le storie di questi giovani caduti.

Il 9 maggio alle 10:30, in occasione di una cerimonia ufficiale, verrà scoperta una nuova lapide corredata di foto dei soldati perduti. Saranno presenti anche i parenti dei caduti.

Vicenza, 29 aprile 2024

Fonte: Federica Zanini – Addetta stampa Adunata Alpini 2024 Srl