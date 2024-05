Adunata, Benigno e Giovine (FdI): campagna denigratoria del Bocciodromo

“La campagna messa in atto dal Bocciodromo contro gli Alpini è squallida e denigratoria – Adunata, Benigno (FdI)

Il sindaco Possamai e la sua amministrazione sciolgano l’ambiguità e una volta per tutte prendano le distanze da chi, occupando uno spazio pubblico concesso dal Comune, mistifica la realtà al solo scopo di seminare odio e intolleranza”.

IL SINDACO POSSAMAI

PRENDA LE DISTANZE”

Alessandro Benigno di Fratelli d’Italia Vicenza esordisce così in una nota criticando l’iniziativa del Bocciodromo prevista domenica 5 maggio, in vista dell’Adunata della settimana successiva, e volta a delegittimare gli Alpini, etichettati per partito preso come molestatori e machisti.

“Gli Alpini meritano rispetto

– prosegue Benigno – non solo per essere il simbolo dell’identità nazionale e portatori di valori autentici quali solidarietà, amor di Patria e spirito di Corpo ma anche – sottolinea – per quell’alto senso del dovere che li vede sempre in prima linea nel momento del bisogno. Lo abbiamo visto durante la pandemia, lo vediamo costantemente nelle emergenze climatiche, con il ruolo centrale della Protezione civile Ana”, aggiunge Benigno.

“Quanto ai militanti del Bocciodromo – attacca – i vicentini li hanno visti all’opera di recente in occasione della manifestazione contro la presenza di Israele a Vicenzaoro, culminata con tensioni e tafferugli con le forze dell’ordine.

L’Adunata è una festa di popolo e un momento di vera coesione per Vicenza e il nostro auspicio è che non venga contaminata dalle interferenze del Bocciodromo.

Pretendiamo pertanto – chiosa Benigno – una netta presa di posizione del sindaco Possamai nell’interesse della città e dell’ordine pubblico”.

Vicenza, 2 maggio 2024

Alessandro Benigno Fratelli d’Italia Vicenza

Bocciodromo, Giovine (FdI): “Giù le mani dagli Alpini”

“Mentre gli Alpini rappresentano i valori più alti della Nazione e quel senso del dovere che li vede sempre in prima linea al servizio della comunità nei momenti del bisogno, i militanti del Bocciodromo non si smentiscono mai: spargono odio e livore mettendo a repentaglio la coesione cittadina.

Oggi insultano gli Alpini, ieri erano al fianco di chi voleva limitare la libertà degli espositori israeliani a Vicenzaoro aggredendo gli uomini e le donne in divisa. I vicentini sanno bene chi è dalla parte del giusto, dei principi che tengono unita la nostra comunità, e chi invece è dalla parte della prevaricazione.

Da un lato gli Alpini, dall’altro il Bocciodromo.

È ora di mettere fine a questo scempio. Revocare una volta per tutte la concessione a questa gentaglia che beneficia di uno spazio pubblico continuando a perseverare in provocazioni dannose per Vicenza e i vicentini”.

Cosi il deputato e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Silvio Giovine in merito al post contro l’adunata degli alpini apparso in queste ore sulle pagine del centro sociale Bocciodromo.