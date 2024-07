ABC dello Smartphone: corso di formazione gratuito

Il Comune di Vicenza, in collaborazione con il Digital Innovation Hub Vicenza e Sherpa, promuove “ABC dello Smartphone”, un corso di formazione gratuito che si terrà il 9 luglio dalle 15.30 alle 17.30 al Digital Innovation Hub, in via Enrico Fermi 134 (4° piano), presso Confartigianato Imprese Vicenza.

Obiettivi del corso: competenze digitali di base

Il corso, destinato a cittadini di tutte le età, mira a fornire le competenze di base per l’uso consapevole e sicuro degli smartphone, strumenti ormai fondamentali nella vita quotidiana. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “Rete di Punti di Facilitazione Digitale del Veneto”, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura M1C1 – 1.7.2, con l’obiettivo di migliorare le competenze digitali e favorire l’inclusione digitale di almeno 188.000 cittadini veneti entro il 2026.

Commento dell’assessore, Leonardo Nicolai

«Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per acquisire competenze essenziali nell’uso degli smartphone. Migliorando così la propria autonomia e la capacità di accedere ai servizi digitali pubblici e privati. – Commenta l’assessore all’innovazione Leonardo Nicolai -. L’innovazione rappresenta un’importante opportunità di crescita, ma è fondamentale accompagnare tutti i cittadini per evitare che si creino troppi divari in un mondo che evolve velocemente».

Oltre alla possibilità di partecipare di persona, l’incontro sarà trasmesso in streaming nelle diverse sedi dei Centri di Facilitazione dei comuni che compongono l’aggregazione:

Altavilla Vicentina, Creazzo, Sovizzo, Torri di Quartesolo.

Destinatari del corso ABC dello Smartphone e consulenze gratuite

Il corso si rivolge a cittadini italiani e stranieri over 16 interessati ad approfondire le funzionalità di base dello smartphone. Tutti coloro che fossero interessati potranno prenotare, nei giorni successivi, un appuntamento con uno dei facilitatori digitali del progetto per avere una consulenza gratuita finalizzata a risolvere le problematiche o sciogliere dubbi relativi all’uso dello smartphone.

Per partecipare, è possibile prenotare un posto chiamando il numero 0444168311. Oppure registrandosi tramite il seguente modulo di iscrizione: https://forms.office.com/e/VbmhEyhZMY

Vicenza Innovation Lab si impegna a sostenere i cittadini nel superare il divario digitale, offrendo formazione e assistenza continua attraverso il Punto Digitale Facile.

Vicenza, 5 luglio 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza