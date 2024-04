79° anniversario della Liberazione: i festeggiamenti a Vicenza

79° anniversario della Liberazione, giovedì 25 aprile in piazza dei Signori

Il 24 e il 25 intrattenimento musicale e per bambini

Il 79° anniversario della Liberazione sarà celebrato giovedì 25 aprile.

79° anniversario della Liberazione: programma

La giornata si aprirà alle 9.30 con la Santa Messa al Tempio di San Lorenzo. Alle 10.15 il corteo partirà da piazza San Lorenzo per dirigersi in piazza dei Signori dove alle 10.30 si terrà la cerimonia istituzionale

E’ previsto nell’ordine l’ingresso di autorità e labari delle Associazioni combattentistiche e d’arma e del Gonfalone della Provincia di Vicenza, gli Onori alla Bandiera della Città di Vicenza decorata di due Medaglie d’Oro al Valore Militare e l’alzabandiera.

Verrà letta la motivazione della seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare concessa alla Città di Città di Vicenza per l’attività partigiana.

Dopo gli Onori ai Caduti e la deposizione delle corone d’alloro, porterà il saluto il sindaco di Vicenza cui seguirà l’orazione ufficiale di Giorgio Sala, già sindaco di Vicenza dal 1962 al 1975.

Per consentire lo svolgimento della cerimonia, è annullato il mercato in tutto il centro storico (piazza dei Signori, piazza Biade, piazzetta Palladio, in contra’ Garibaldi, contra’ Pescherie Vecchie, piazza Duomo, piazza Castello, piazzale De Gasperi, viale Roma, piazza San Lorenzo, piazza delle Erbe).

In occasione del 25 aprile, sono organizzati alcuni eventi per la cittadinanza.

Mercoledì 24 aprile, dalle 21, Andy Bluvertigo sarà in piazza dei Signori (in caso di maltempo in Basilica palladiana che rimarrà aperta fino alle 22, ultimo ingresso alle 21) con “dj set e sax” per un intrattenimento musicale con una selezione di musica pop e beat degli anni ’60, ’70 creando un parallelismo con la mostra in Basilica palladiana “POP /BEAT, Italia 1960-1979. Liberi di Sognare” che per l’occasione rimarrà aperta fino alle 22 (ultimo ingresso alle 21). Evento a cura di Silvana editoriale.

Nel pomeriggio del 25 aprile ANPI organizza dalle 16 animazione per bambini con letture del periodo della Resistenza. Successivamente e fino alle 22.30, intrattenimento musicale a cura di artisti locali.

Nel dettaglio dalle 16 alle 17.30 “Storie di resistenza” Letture per bambini a cura di ExVuoto Teatro

Dalle 18 alle 20 Davide Repele Trio (Davide Repele, guitar/voce, Pasquale Cosco, basso, Ale Lupatin, batteria)

In serata dalle 21 alle 22.30 musica con Gli Stellari: Sergio Gonzo, tromba, Luca Moresco, trombone, Antonio Gallucci, sax tenore, Edoardo Brunello, sax contralto, Giovanni Zordan, basso Alessandro Lupatin, batteria.

Vicenza, 22 aprile 2024

Fonte: Comune di Vicenza Ufficio Stampa