Vicenza, Giornata mondiale del libro: iniziative in Biblioteca Bertoliana

Con letture, laboratori e musica sulla Costituzione italiana nel 75esimo dall’entrata in vigore della Giornata mondiale del libro

Disponibili anche una vetrina espositiva e uno scaffale tematico virtuale

La Biblioteca civica Bertoliana ha messo a punto un calendario di iniziative per celebrare la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, che ricorre il 23 aprile e che incoraggia a scoprire il piacere della lettura e a promuovere il progresso culturale.

Focus della rassegna vicentina Giornata mondiale del libro

è la Costituzione italiana, entrata in vigore 75 anni anni fa. Letture ad alta voce, laboratori e concerti, in collaborazione con il conservatorio vicentino. Vetrine tematiche declineranno alcuni articoli della Costituzione, con l’obiettivo di indurre piccoli e grandi a riflettere sui valori che la legge fondamentale dello Stato detta per una vita civile e democratica.

Mercoledì 12 aprile

alle 17 alla biblioteca di Anconetta, in via Dall’Acqua 16, è organizzata una lettura ad alta voce. Con laboratorio a cura di Mariairene Didoni dal titolo “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”. Sulla base dell’articolo 33 “La costituzione e l’arte” (info: 0444 578264, anconetta.bertoliana@comune.vicenza.it).

Mercoledì 19 aprile

si entrerà nel vivo della programmazione, con quattro appuntamenti.

Con inizio alle 16.30, nella biblioteca di Palazzo Costantini,

in contra’ Riale 13, verranno proposte letture ad alta voce con un laboratorio per bambini dai 4 agli 8 anni per scoprire cos’è e com’è nata la Costituzione, partendo dall’articolo 12, “La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni” (info: 0444 578223, pcostantini.bertoliana@comune.vicenza.it).

Alle 16.45, al parco della biblioteca di Villa Tacchi

(viale della Pace 89), le letture ad alta voce e il laboratorio per bambini a partire dai 5 anni condotte da Annarosa Favero, Renata Serra, Maria Grazia Cristino e Angelica Casarotto si concentreranno sui primi commi dell’articolo 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” (info: 0444 578263, vtacchi.bertoliana@comune.vicenza.it).

In contemporanea, con inizio sempre alle 16.45, alla biblioteca di Villaggio del Sole

in via Colombo 41/a, verranno proposte letture ad alta voce e un laboratorio per bambini dai 4 anni sempre legate al secondo comma dell’art. 9, “[La Repubblica] Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” (info: 0444 578266, vsole.bertoliana@comune.vicenza.it).

Infine, alle 18, alla biblioteca di Laghetto (Centro culturale Lagorà),

in via Lago di Pusiano 3, si rifletterà sul terzo e recente comma dell’articolo 9 aggiunto alla Costituzione: “[La Repubblica] Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. Pensato per un pubblico dai 14 anni in su, l’appuntamento prevede letture ad alta voce con l’accompagnamento musicale degli studenti del conservatorio di musica “Pedrollo” di Vicenza, Riccardo Fachinat e Alessandro Juncos (info: 0444 578265, laghetto.bertoliana@comune.vicenza.it).

Le attività sono gratuite ed è gradita l’iscrizione (eccetto a Laghetto, dove non serve iscriversi), scrivendo o telefonando.

Nella sede centrale di Palazzo San Giacomo

(contra’ Riale 5) sarà infine allestita dal 21 aprile al 5 giugno una vetrina espositiva intitolata: “Il diritto fondamentale alla cultura nei documenti dell’assemblea costituente”. Saranno nell’occasione esposti “La nuova costituzione italiana – progetto e relazioni” pubblicato nel marzo 1947, gli “Atti dell’assemblea costituente” con discussione del 30 aprile 1947 sulla promozione della ricerca scientifica, la Gazzetta ufficiale del 27 dicembre 1947 con la pubblicazione della Costituzione italiana e la rivista “Illustrazione Italiana” del gennaio 1948, con fotografie della firma della Costituzione.

Infine la Bertoliana ha messo a punto uno scaffale tematico virtuale di 199 libri sulla Costituzione, con titoli per tutte le età, disponibile nell’Opac RBV: https://rbv.biblioteche.it/shelf/view/persistent:285129.

Per informazioni: consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza