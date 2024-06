Veneto: dove trascorrere vacanze esclusive, 35 residenze storiche in tutta la Regione

Presentati oggi al Parco Frassanelle, nei Colli Euganei, i soggiorni di charme della rete d’impresa al secondo anno di attività.Veneto: dove trascorrere vacanze esclusive – Residenze storiche.

VACANZE DI CHARME

IN VILLE CASTELLI DIMORE DEL VENETO

Al Parco Frassanelle di Rovolon, nei Colli Euganei, è stato presentato il prodotto turistico “Vacanze di charme in Ville Castelli Dimore del Veneto” che offre soggiorni esclusivi nelle residenze più eleganti della regione, parte della rete d’impresa Ville Castelli Dimore.

Presenti alla conferenza stampa il capofila e i rappresentanti della rete che riunisce ora 35 dimore di prestigio in tutto il Veneto.

Federico Caner

Afferma l’assessore regionale al turismo Federico Caner: “La Regione crede profondamente in questo tipo di iniziative che, attraverso la creazione di reti, contribuiscono a creare un circolo virtuoso a livello turistico con ricadute positive ad ogni livello sui territori interessati. Ricordo che stiamo parlando di una rete d’impresa finanziata con fondi FESR del turismo. Ci troviamo di fronte ad uno dei primi esempi virtuosi di aggregazioni di ville e dimore storiche in Veneto, capaci di offrire un prodotto turistico strutturato.

Sulla scia dell’iniziativa nata lo scorso anno che tanto successo ha riscosso, qui possiamo affermare senza termini di smentita che la risorsa/patrimonio culturale diventa davvero prodotto turistico fruibile da visitatori e turisti. Sottolineo che il soggiorno in ville e castelli di charme è un esempio di prodotto che può attrarre una clientela di livello, ma è anche una proposta turistica di qualità che garantisce di innalzare l’offerta turistica territoriale, valorizzando la rete.

Sappiamo quanto il turismo esperienziale oggi sia sempre più gettonato, per questo è necessario alimentare i modelli turistici di qualità come quello che viene presentato oggi. Un modello sul quale la Regione Veneto crede e investe”.

Giulio Vallortigara Valmarana

capofila di Ville Castelli Dimore

“Per Ville Castelli Dimore l’obiettivo di questo secondo anno di attività continua ad essere, coerentemente con le strategie regionali, quello di rafforzare e far crescere un’aggregazione con forte identità di brand e di prodotto – ha dichiarato Giulio Vallortigara Valmarana, capofila di Ville Castelli Dimore e comproprietario di Villa Valmarana ai Nani a Vicenza – consapevoli che ville, castelli e dimore del Veneto rappresentano di per sé un prodotto completo in grado di attrarre visitatori e turisti italiani e internazionali. Si tratta di dimore che incarnano l’essenza dell’identità culturale veneta, diffusa in tutto il territorio regionale, che non sono unicamente musei ma veri e propri luoghi in cui soggiornare o da vivere attraverso esperienze autentiche e di qualità”.

Ulisse Baldisseri

“Ville, Castelli e Dimore del Veneto sono un asset turistico della nostra regione – ha aggiunto Ulisse Baldisseri, coordinatore di Ville Castelli Dimore e proprietario di Villa San Liberale a Feltre (BL) – al pari di Venezia, delle Dolomiti, del Garda e delle altre importanti destinazioni interne. Ospitiamo chi ci fa visita consapevoli di essere ambasciatori del nostro territorio e custodi di un grande patrimonio.

Queste nuove azioni danno continuità a quanto già messo in atto con il Bando precedente e grazie ad un proficuo e continuo lavoro di squadra continuiamo a tessere relazioni e attivare sinergie con molti partner sul territorio, pubblici e privati, con l’obiettivo di creare un sistema turistico integrato che abbia al centro la dimora storica. La rete si è ampliata quest’anno con 4 nuove dimore, ed è diffusa in tutto il Veneto e rappresentativa di una tipologia di vacanza che soddisfa molti interessi di viaggio: dalla cultura alla gastronomia, dal benessere alla vacanza attiva, passando per il relax e l’accoglienza autentica”. Ulisse Baldisseri, coordinatore di Ville Castelli Dimore

Soggiorni di Charme nelle residenze storiche

Le eleganti ville, gli imponenti castelli e le affascinanti dimore che fanno parte del network Ville Castelli Dimore rappresentano una straordinaria offerta turistica per chi cerca una vacanza unica e raffinata. Ogni residenza, con la sua storia e il suo fascino, offre un’esperienza di soggiorno esclusiva, immersa nella bellezza e nella tranquillità del paesaggio veneto.

Un progetto in espansione: con l’aggiunta di nuove proprietà, infatti, la rete Ville Castelli Dimore conta ora 35 dimore di prestigio, pronte a regalare vacanze uniche e indimenticabili. E il brand continua a crescere, grazie a sinergie e partnership con la Regione Veneto e il territorio, promuovendo soggiorni esclusivi nelle splendide residenze storiche del Veneto. Queste dimore non sono solo testimoni della storia e della cultura veneta, ma diventano destinazioni di charme per turisti italiani e internazionali alla ricerca di bellezza e autenticità per le loro vacanze.

Residenze storiche – Eleganti ville immerse nel verde, imponenti castelli testimoni della storia e affascinanti dimore antiche. Sono le residenze esclusive che danno vita a Ville Castelli Dimore, brand nato nel 2023 e che prosegue nel proprio obiettivo di far conoscere questi autentici gioielli, custoditi nelterritorio veneto. Location perfette dove trascorrere vacanze indimenticabili, esperienze speciali ed eventi esclusivi per vivere il fascino senza tempo di residenze raffinate e di charme.

L’ospitalità è il valore aggiunto della rete d’impresa Ville Castelli Dimore. Queste residenze esclusive, che da sempre arricchiscono il territorio, diventano oggi location da vivere in prima persona, mete speciali dove trascorrere la propria vacanza, luoghi in cui regalarsi momenti indimenticabili di relax. È il sogno che diventa realtà, la bellezza a portata di vacanza.

Vacanze per tutti i gusti

Il soggiorno in Veneto nelle residenze di Ville Castelli Dimore può prendere ispirazione dalle proprie passioni, dando vita di volta in volta a differenti itinerari tematici, oltre che geografici.

Grande arte

Gli amanti dell’arte, ad esempio, possono seguire le tracce dei grandi architetti che nelle ville hanno impresso il loro stile, ma anche prediligere quelle residenze che custodiscono al loro interno opere di valore, tra quadri, affreschi e sculture, arredi e dettagli di pregio. Basti pensare alle ville palladiane di Vicenza, alla ricchezza artistica di Padova, alle dimore dei nobili della Serenissima che si trovano anche in piccoli borghi ameni immersi nelle colline.

Wellness & Relax

Per chi desidera prendersi del tempo per rigenerare corpo e spirito, Ville Castelli Dimore offre residenze dotate di favolose SPA e circondate da panorami mozzafiato, nelle quali soggiornare con ogni comfort. Si va da romantici castelli, a raffinate dimore con vista Dolomiti bellunesi, fino alle splendide colline dell’entroterra veronese.

Take a breath

Ci si può lasciar trasportare dal wellbeing, alla ricerca del benessere, del relax e della quiete, che in certe dimore si respira in particolar modo attraverso il contatto con la natura, i grandi parchi e i curatissimi giardini. Uno stile di vacanza che permette di riappropriarsi del tempo, di riposare profondamente e allo stesso tempo di fare il pieno di energia positiva. Magari tra le montagne venete, ma anche nel verde dei Colli Euganei oppure sulle rive del Lago di Garda nel veronese.

Good Wine

Sono numerose le residenze di Ville Castelli Dimore che vantano una lunga tradizione vitivinicola, con cantine di pregio ancora oggi produttrici di vini d’eccellenza e vigneti che si estendono tutt’intorno. Oggi in queste dimore è possibile trascorrere delle vacanze in cui scoprire gli ottimi vini e prodotti tipici nati proprio all’interno delle storiche tenute agricole, i segreti millenari della loro produzione e l’accoglienza di qualità di famiglie che da secoli sono custodi di un grande patrimonio culturale e naturale.

Gli amanti del food&wine potranno trovare soggiorni dedicati nelle più famose aree vitivinicole del Veneto, tra cui le Colline Unesco del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, la Valpolicella e la rinomata zona di produzione dei Vini Rossi del Piave.

Bike

I paesaggi naturali delle Colline Asolane, la pedemontana ai piedi del Massiccio del Grappa e l’affascinante Delta del Po sono lo scenario di vacanze attive per gli amanti dell’outdoor, in particolare di pedalate o camminate lente immersi nella natura rigogliosa. Le residenze di Ville Castelli Dimore invitano a scoprire il territorio in modo lento e consapevole, soggiornando in tenute storiche che hanno contribuito a preservare il paesaggio intatto e oggi accolgono il visitatore con tutti i comfort e con un’ampia gamma di esperienze sul territorio.

Info: Ville Castelli Dimore, info@villecastellidimore.com – www.villecastellidimore.com

UFFICIO STAMPA Studio Eidos di Sabrina Talarico