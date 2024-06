Veneto: al via il piano strategico del turismo 2025-2027

Piano strategico del turismo Veneto 2025-2027. Avvio del percorso partecipativo con assessore al turismo, “La nuova vision turistica sara’ trasversale e dovra’ rispondere alle nuove sfide.

L’assessore al Turismo della Regione del Veneto

“Qualità sostenibile, governance, destinazioni, marca, innovazione pervasiva, impresa e lavoro, modelli e prodotti. Queste sono le direttrici sulle quali ci concentreremo durante il confronto che porterà alla stesura del nuovo Piano Strategico del Turismo Veneto, che delineerà le criticità e le strategie future di quella che, con 18 miliardi di fatturato, è la prima industria regionale.

Questa terza edizione del piano ci traghetterà al 2027 con una vision chiara sugli scenari e sulla governance turistica, grazie all’impegno e alla condivisione da parte di tutta la filiera del comparto. Oggi abbiamo di fronte numerose sfide, dal digitale, con il quale dobbiamo confrontarci, dal tema dell’intelligenza artificiale per una gestione innovativa delle destinazioni, alla valorizzazione del capitale umano con necessari e adeguati investimenti nella formazione del personale e per creare nuovo appeal al lavoro nel turismo. Il Piano Strategico Regionale è la base per costruire il futuro del Veneto, non solo in ambito turistico. È l’innesco che accenderà tutta una serie di riflessioni su ambiti trasversali, ma che indirettamente costituiscono la forza dell’offerta turistica regionale e della sua crescita”.

Così l’assessore al Turismo della Regione del Veneto ha aperto oggi a Venezia, a Palazzo Grandi Stazioni, il nuovo percorso partecipativo che porterà alla stesura del terzo Piano Strategico del Turismo del Veneto, che segue in ordine cronologico i Piani 2018-2021 e 2022-2024, i quali hanno dato attuazione ai Piani Turistici Annuali.

Turismo: il dialogo parte da Venezia

Al kick off meeting odierno, l’evento di lancio che dà il via ufficiale alla riprogrammazione delle strategie turistiche del Veneto e al quale hanno partecipato i componenti della Cabina di regia e assieme ai rappresentanti e agli stakeholder dell’industria del turismo del Veneto, seguiranno i tavoli di lavoro tematici e itineranti per cinque sessioni complessive, a Venezia (25-26 giugno), Treviso (9-10 luglio) e Padova (23-24 luglio).

Il Piano complessivo, condiviso con chairperson, partecipanti ai tavoli e Cabina di Regia, dovrà essere approvato dalla Giunta regionale (indicativamente per fine settembre/inizio ottobre), e successivamente presentato e adottato ufficialmente da parte del Consiglio regionale.

(AVN) – Venezia, 17 giugno 2024