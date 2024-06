Vacanze in Veneto: esperienze indimenticabili in castelli e dimore

Veneto. Vivere la vacanza in residenze antiche e di charme, regalarsi esperienze senza tempo nella storia.

Ville, castelli e dimore: soggiorni escusivi nella bellezza

Oltre 30 residenze distribuite tra Padova e Colli Euganei, Vicenza, Verona Lago di Garda e Valpolicella, Treviso e Colline del Prosecco, Dolomiti, Rovigo e Delta del Po, Venezia.

Eleganti ville immerse nel verde, imponenti castelli testimoni della storia e affascinanti dimore antiche. Sono le residenze esclusive che danno vita a Ville Castelli Dimore, progetto nato nel 2023 per far conoscere questi autentici gioielli, oltre 30, custoditi nel territorio veneto.

Location perfette dove trascorrere vacanze indimenticabili, esperienze speciali ed eventi esclusivi per vivere il fascino senza tempo di residenze raffinate e di charme.

Bellezza a portata di vacanza

Autenticità, qualità e ospitalità sono i valori, nonché i punti di forza, che guidano Ville Castelli Dimore, progetto giunto al secondo anno di attività.

Ogni residenza è autentica, unica, sincera. Alcune sono vere e proprie case di famiglia, tutte portano impressa nella propria architettura la storia, rispecchiano il tempo che le ha viste nascere, raccontano del luogo nel quale si trovano.

Ogni residenza è simbolo di qualità, eccellenza e bellezza, eleganza senza tempo. All’interno, grazie agli ampi spazi, le sale affrescate, gli arredi di pregio, ma anche all’esterno, dove giardini all’italiana curati e raffinati mettono a disposizione momenti di quiete da vivere a contatto con la natura.

L’ospitalità è il valore aggiunto dalla rete d’impresa Ville Castelli Dimore. Queste residenze esclusive, che da sempre arricchiscono il territorio, diventano oggi location da vivere in prima persona, mete speciali dove trascorrere la propria vacanza, luoghi in cui regalarsi momenti indimenticabili di relax. È il sogno che diventa realtà, la bellezza a portata di vacanza.

Scoprire il Veneto immergendosi nella storia

Distribuite in tutto il Veneto, le residenze di Ville Castelli Dimore sono l’occasione ideale per conoscere il territorio regionale in tutta la sua varietà.

Dal cuore della città di Padova, ricca di arte e cultura, da qualche anno insignita del riconoscimento Unesco per il ciclo pittorico di Giotto, si spazia verso i Colli Euganei per un soggiorno a stretto contatto con la natura. Nel veneziano, in particolare lungo le rive del fiume Brenta, dove splendide residenze fungevano da case vacanze dei nobili della Serenissima, e poi ancora nel vicentino, dove Andrea Palladio ha lasciato il segno con le sue architetture. L’itinerario continua verso Verona, in particolare tra le vie del vino della Valpolicella, fin sulle sponde del Lago di Garda, per vivere un turismo lento seguendo sentieri immersi tra vigne e uliveti.

Immerse nella campagna veneta o alle porte di Treviso, fino alle ben note Colline del Prosecco coltivate a vigneti, altra eccellenza del territorio nonché patrimonio dell’umanità. Paesaggi incontaminati come quelli che caratterizzano le Dolomiti bellunesi, tra cime spettacolari e borghi montani da riscoprire. Si scende infine verso la signorile ed elegante Rovigo fino al caratteristico territorio d’acqua del Delta del Po, oasi naturale per gli uccelli che qui nidificano e svernano.

Soggiorni, esperienze, eventi per emozioni autentiche

Oggi le residenze di Ville Castelli Dimore sono scelte in particolare per soggiorni esclusivi all’insegna dell’arte e della cultura, dell’eleganza e della natura, ma anche dei sapori veneti. Avere tante location di charme a disposizione permette di scegliere quella che più rispecchia le proprie esigenze e aspettative. Ci si può immergere nella storia tra le antiche mura di un castello, o lasciarsi trasportare dal fascino di opere d’arte custodite all’interno di dimore raffinate, o ancora ricercare la quiete nella natura di grandi giardini curati. Dedicarsi un soggiorno in una residenza che sorge nel centro della città, o preferire una dimora lontana da tutto e immersa tra pregiati vigneti.

Tutta la vacanza nella stessa residenza, oppure più residenze per la stessa vacanza: è un’alternativa altrettanto interessante. Si possono creare itinerari tematici che combinano diverse strutture per visitare con l’occasione posti differenti, sempre in Veneto. Oppure mettere insieme esperienze uniche a seconda delle attività culturali che si preferiscono o degli eventi enogastronomici in programma. Molte residenze organizzano durante l’anno visite, passeggiate, attività, degustazioni e vivere in prima persona questi appuntamenti è il modo perfetto per assaporare l’autenticità della vacanza, che ogni giorno si rinnova e si arricchisce di nuove emozioni.

Non solo, le location di Ville Castelli Dimore, con saloni affrescati e giardini all’Italiana, diventano il set perfetto per celebrare un evento speciale, unico, come il matrimonio, un anniversario importante, una festa indimenticabile. Inoltre in molte delle residenze si possono organizzare shooting fotografici ed eventi aziendali.

