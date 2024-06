UNPLI Veneto: Rino Furlan nuovo presidente delle Pro Loco del Veneto

Nel 50° anno di fondazione di UNPLI Veneto, Giovanni Follador saluta i volontari della regione: «Grazie per questi vent’anni insieme». Il consiglio regionale gli conferisce il titolo di Presidente Onorario. – Rino Furlan nuovo presidente – Continuità ed innovazione le parole guida del prossimo quadriennio

È stato il Teatro Ferrari di Camposampiero (PD) ad ospitare la 54^ assemblea regionale UNPLI Veneto, momento in cui le 557 Pro Loco del Veneto hanno eletto il nuovo presidente regionale, che le guiderà per i prossimi 4 anni.

Dopo 20 anni, infatti, per la prima volta tra i nomi in lizza non c’è stato quello di Giovanni Follador, presidente regionale uscente che, come annunciato nelle scorse settimane, ha deciso di passare il testimone.

Giovanni Follador

«Bisogna a un certo punto rendersi conto dell’anagrafe – ha commentato un emozionato Giovanni Follador – ora è tempo di lasciare spazio a chi potrà continuare il lavoro di questi anni. Ma non lascerò le Pro Loco poiché sono stato rieletto presidente provinciale di Treviso e ringrazio i volontari per la loro fiducia. Le proloco sono state parte della mia vita da quando ho cominciato a lavorare, e continuano ad esserlo poiché per me sono una “malattia” con cui dovrò convivere fino alla fine.

A Rino Furlan, con il quale mi complimento, lascio una realtà all’avanguardia, sia nell’entusiastica adesione dei soci e del pubblico alle attività delle proloco, sia in termini di adesione al tesseramento.

Abbiamo saputo creare una struttura che funziona e che fa scuola a livello nazionale grazie a collaboratori e dipendenti sempre al servizio delle Pro Loco e dei loro bisogni. Infine, ricordo che oggi celebriamo un momento veramente importante, perché UNPLI Veneto festeggia 50 anni di fondazione, avvenuta grazie alla lungimiranza dell’Avv. Benetazzo, fondatore delle Pro Loco venete, con il quale mi pregio di aver collaborato».

Un impegno ventennale, quello di Follador alla guida di UNPLI Veneto, che il Consiglio Regionale ha voluto omaggiare conferendogli la carica di Presidente Onorario delle Pro Loco del Veneto.

Rino Furlan

Nel ruolo di presidente fino al 2028 i volontari del veneto hanno quindi designato per acclamazione Rino Furlan di Resana (TV), già consigliere nazionale delle Pro Loco d’Italia oltre che vicepresidente provinciale UNPLI Treviso, ruolo che lo vede affiancare il presidente regionale uscente Giovanni Follador, da cui raccoglie il testimone di UNPLI Veneto dopo 20 anni di impegno a favore delle Pro Loco del Veneto.

«Anzitutto desidero ringraziare Giovanni Follador, con il quale abbiamo costruito in questi anni cose importanti e con il quale proseguirò la collaborazione all’interno di UNPLI Treviso. – ha sottolineato il neoeletto presidente UNPLI Veneto, Rino Furlan. Grazie anche ai 7 presidenti provinciali che hanno voluto sostenere la mia candidatura, dimostrando quanto la condivisione sarà importante nel quadriennio di lavoro che ci aspetta. Il programma che oggi inizia non è un mio programma. Ma un programma concordato e stabilito insieme ai sette comitati provinciali. Programma che prevede una co-organizzazione e un pool di segreterie che lavoreranno insieme.

In provincia di Treviso abbiamo sviluppato molte rassegne che negli anni si sono fatte conoscere promuovendo il territorio; oggi vorremmo che l’esperienza di queste manifestazioni fosse trasmessa alle altre sei province, sviluppando anche nuove progettualità con Regione del Veneto. Lavoreremo in modo coordinato anche con UNPLI Nazionale per migliorare l’organizzazione delle nostre manifestazioni, vorremmo infatti arrivare ad un protocollo d’intesa per snellire la parte burocratica dell’organizzazione di eventi, e su questo c’è già l’accordo con il presidente di ANCI Veneto Mario Conte, che ringrazio, per cercare di trovare regole uguali per tutti i comuni del Veneto.

Infine, stiamo lavorando ad un disegno di legge con il Sen. Antonio De Poli, che consentirà alle Pro Loco di organizzare eventi fino a mille persone con una semplice comunicazione in SCIA mentre le manifestazioni più importanti necessiteranno nel primo anno di tutta la documentazione ma questa rimarrà valida per i cinque anni seguenti, alleggerendo non poco la parte burocratica».

Antonino La Spina

Presente all’Assemblea anche Antonino La Spina, presidente nazionale delle Pro Loco d’Italia: «Ringrazio sentitamente il Presidente uscente Giovanni Follador, che in questi vent’anni di onorato servizio ha saputo guidare il Comitato Regionale Unpli Veneto con grandi capacità di ascolto, pensiero strategico, intuizione, coraggio e generosità.

Qualità che hanno contribuito in modo decisivo al successo dei numerosi eventi, progetti e iniziative di cui Unpli Veneto si è fatto promotore, che hanno avuto eco anche su scala nazionale. – ha dichiarato il Presidente Nazionale Unpli Antonino La Spina.

Faccio i miei più vivi auguri al neoeletto Presidente Rino Furlan, già delegato per il Veneto nel Consiglio Nazionale, con la certezza che saprà portare avanti le progettualità già avviate e dare il suo personale e prezioso contributo per lo sviluppo della rete delle 557 Pro Loco venete. Mettendo sempre al centro i volontari e rafforzando il dialogo con l’Unpli Nazionale, le altre realtà associative e istituzionali.”

La partecipata assemblea ha visto anche moltissime autorità presenti:

Katia Maccarrone , sindaco di Camposampiero,

, sindaco di Camposampiero, l’assessore regionale Federico Caner ,

, i consiglieri regionali Elisa Venturini e Marco Zecchinato ,

, l’europarlamentare Rosanna Conte

il Senatore Antonio De Poli, solo per citarne alcuni.

La mattinata è proseguita con la celebrazione dei 50 anni di UNPLI Veneto nel ricordo dell’avvocato Benetazzo, fondatore delle Pro Loco venete e punto di riferimento a livello nazionale, festeggiamenti che hanno visto anche il videomessaggio di congratulazioni del Presidente di Regione del Veneto, Luca Zaia.

Premi Pro Loco 2023

Infine, sono stati assegnati i Premi Pro Loco 2023 a sette volontari (uno per provincia) che si sono distinti per impegno e dedizione.

I premiati sono:

Eleonora Baesso (UNPLI Padova, PD);

Paolo Urru (Pro Loco Occhiobello – Santa Maria Maddalena, RO);

Daniele Cecchin (Pro Loco Busche, BL);

Maria Vittoria Moro (Pro Loco Combai, TV);

Roberto Masetto (pro Loco Santa Maria di Sala, VE);

Zenone Borgo (Pro Loco Zugliano, VI);

Maria Teresa Meggiolaro (Cons. Basso Veronese, VR).

Rino Furlan:

Classe 1949, risiede a Resana (TV). Ha grande esperienza in gestione aziendale, ricoprendo la carica di direttore tecnico del Gruppo Effetre, composto da quattro vetrerie.

Nel 1985 ha costituito la Pro Loco di Resana, ricoprendo la carica di Presidente fino al 2005.

Nel 1992 ha costituito il Consorzio delle Pro Loco della Castellana ricoprendo la carica di Presidente fino al 2014.

Dal 2014 ad oggi ricopre la carica di tesoriere.

Dal 1995 ricopre la carica di Vicepresidente Unpli Treviso.

Nel 2016 è stato eletto Consigliere Nazionale per Unpli Veneto, carica rinnovata nel 2024 (il mandato termina a giugno 2024).

Dal 2017 è Coordinatore di 45 ispettori delle Sagre di Qualità in Unpli Nazionale.

È Componente di Giunta Unpli Veneto dal 2016 (il mandato termina a giugno 2024).

Fonte Alessandra Tutino Zeta Group Srl