Si è spento il Generale Claudio Graziano: il cordoglio del Presidente Zaia

Si è spento il Generale Claudio Graziano, il cordoglio del Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia

Le parole del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia

“Apprendo con profondo dolore della tragica scomparsa del Generale Claudio Graziano, che avevo recentemente incontrato in Veneto in occasione dell’Adunata degli Alpini. Un integerrimo servitore dello Stato dalle straordinarie doti umane e professionali, che lo hanno sempre contraddistinto nella sua lunga carriera. Un uomo delle istituzioni e un punto di riferimento per una realtà industriale come Fincantieri, di cui dal 2022 era stato nominato presidente”.

Con queste parole il presidente della Regione del Veneto esprime il cordoglio per la morte del generale Claudio Graziano, ex capo di stato maggiore della Difesa e presidente del comitato militare Ue, nominato nel 2022 presidente di Fincantieri.

Si è spento il Generale Claudio Graziano: il Presidente Zaia, conclude con un pensiero di vicinanza

“Lo ricordo con amicizia e con profonda stima per il suo lavoro e il suo impegno a servizio dello Stato. A nome mio personale e della Regione del Veneto voglio rivolgere un pensiero di vicinanza a tutti i suoi cari, ai suoi collaboratori e a coloro che gli hanno voluto bene”.

(Presidente)

Venezia, 17 giugno 2024

Fonte: Agenzia Veneto Notizie – Ufficio Stampa