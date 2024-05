Regionale di Trenitalia potenzia l’offerta per l’Adunata Alpini

Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, sostiene la 95ª Adunata Nazionale Alpini in programma a Vicenza dal 10 al 12 maggio 2024.

Regionale di Trenitalia: più collegamenti e posti a sedere

Regionale di Trenitalia, in collaborazione con la Regione Veneto e con l’Associazione Nazionale Alpini, ha programmato un potenziamento dell’offerta commerciale, garantendo nei giorni del weekend lo stesso numero di collegamenti dei giorni infrasettimanali e con una maggiore disponibilità di posti a sedere: ben 231 i collegamenti in più rispetto all’offerta ordinaria, regolarmente acquistabili tramite i consueti sistemi di acquisto.

Saranno così intensificati i collegamenti da e per Vicenza con Venezia, Verona, Schio, Bassano, Treviso, Cittadella e Padova, includendo come fasce orarie le prime ore del mattino e le ultime della sera.

Servizi potenziati in stazione a Vicenza

Per l’atteso ritorno delle Penne Nere, Trenitalia potenzierà inoltre i propri servizi a terra, prolungando gli orari di apertura del servizio di assistenza alla clientela nella stazione di Vicenza e delle principali località regionali, dedicando 70 addetti proprio nella località del Palladio, che sarà il centro nevralgico della mobilità prevista per l’evento.

Si raccomanda di acquistare per tempo il biglietto, sia per l’andata che per il ritorno e di utilizzare esclusivamente i treni prescelti.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com e sui canali di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21.

Vicenza, 07 maggio 2024

Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

