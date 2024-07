Regionale di Trenitalia: attivo da domani il sistema di pagamento “Tap&Tap”

Attivo da domani, sabato 20 luglio, sui collegamenti fra Bassano del Grappa e Padova e fra Bassano del Grappa e Venezia Santa Lucia, “Tap&Tap”, il canale di acquisto rapido dei biglietti del Regionale di Trenitalia, tramite carte di pagamento contactless, direttamente dalle validatrici in stazione. In Veneto, il servizio si aggiunge a quello già attivo, dallo scorso 4 aprile, sulla tratta tra Verona Porta Nuova e Venezia Santa Lucia.

REGIONALE DI TRENITALIA

ATTIVO IL SISTEMA DI PAGAMENTO TAP&TAP SULLE LINEE BASSANO DEL GRAPPA – PADOVA E BASSANO DEL GRAPPA – VENEZIA SANTA LUCIA

Per acquistare il biglietto è sufficiente avvicinare la propria carta di pagamento contactless, lo smartphone o lo smartwatch abilitati sui lettori posti nelle validatrici della stazione di partenza e successivamente effettuare la stessa operazione nella validatrice della stazione di arrivo.

È possibile acquistare con la stessa carta il biglietto per un solo passeggero adulto, mentre in fase di controllo a bordo è sufficiente comunicare gli ultimi quattro numeri della carta di pagamento utilizzata.

Continua l’impegno del Regionale di Trenitalia nell’offrire ai viaggiatori opzioni di acquisto sostenibili, semplici e tecnologiche per rendere il servizio ancora più fruibile, garantendo un accesso ai mezzi di trasporto più veloce e rispettoso dell’ambiente. Tap&Tap è attivo, per i circuiti Visa, Mastercard, American Express e wallet, sui dispositivi digitali, anche per i collegamenti tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto (Leonardo express), tra Verona Porta Nuova e Venezia Santa Lucia, tra Cagliari e Elmas Aeroporto e tra Torino Lingotto e l’Aeroporto di Torino Caselle.

Venezia, 19 luglio 2024

Diego Brunizzo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Communication

Corrispondente Territoriale Veneto e Trentino-Alto Adige