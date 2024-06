Nasce l’Associazione Commercialisti Difensori Tributari del Veneto: un’iniziativa unica in Italia nella difesa tributaria.

In un contesto in cui avanza la riforma del sistema tributario italiano, gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Veneto hanno unito le forze per dare vita a un’iniziativa senza precedenti in Italia: l’Associazione Commercialisti Difensori Tributari del Veneto (ACDT).

L’associazione, costituita ufficialmente il 19 Febbraio 2024, ha lo scopo di promuovere la figura del Dottore Commercialista nel campo della difesa tributaria. Oltre che nell’espletamento della funzione di difensore tributario. Rappresenta un’iniziativa unica nel suo genere in Italia che mira a sostenere i propri iscritti attivi nell’assistenza e rappresentanza dei contribuenti nelle fasi di controllo, accertamento e giudizio tributario.

Antonio Viotto

Nella sua prima configurazione

Il consiglio direttivo dell’Associazione, presieduto dal prof. Antonio Viotto (ODCEC di Treviso), vede i commercialisti

Sebastiano Barusco vice presidente (ODCEC di Padova ),

vice presidente (ODCEC di ), Mara Pilla consigliere segretario (ODCEC di Vicenza ),

consigliere segretario (ODCEC di ), Marco De Marchis consigliere tesoriere (ODCEC di Venezia ),

consigliere tesoriere (ODCEC di ), Salvatore Sciortino Consigliere (ODCEC di Belluno ),

Consigliere (ODCEC di ), Andrea Ferro consigliere (ODCEC di Rovigo )

consigliere (ODCEC di ) Stefano Filippi consigliere (ODCEC di Verona).

“La nascita dell’ACDT rappresenta un momento storico per la professione del Dottore Commercialista in Veneto e in Italia,” ha dichiarato il prof. Antonio Viotto – presidente dell’Associazione e Ordinario di diritto tributario all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Questa associazione mira a valorizzare la professionalità e a rafforzare il ruolo del dottore commercialista come difensore tributario.”

L’ACDT si impegna a promuovere la piena tutela della dignità dell’attività di difesa tributaria, l’effettiva attuazione del diritto di difesa del contribuente, lo studio e l’approfondimento delle norme tributarie, nonché il dialogo con le istituzioni e l’aggiornamento professionale dei suoi iscritti.

“L’associazione nasce dalla volontà di rispondere in modo organizzato e strutturato alle esigenze di un settore sempre più complesso e sfidante come quello tributario” – conclude Viotto. “Siamo convinti che l’ACDT diventerà un punto di riferimento importante per tutti i commercialisti che operano nel campo della difesa tributaria. Con benefici anche per i contribuenti che cercano supporto e tutela qualificati.”

L’ACDT, con sede in Venezia – Mestre presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia è aperta a tutti gli iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Veneto che esercitano la propria attività nel settore della difesa tributaria o dimostrano un interesse scientifico per la materia.

