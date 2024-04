Lavori del futuro: quali saranno le figure più ricercate

Il mondo del lavoro, lo si ripete spesso, sta andando incontro a diverse sfide e problemi. Tra le difficoltà del lavoro in nero e le criticità di trovare un impiego dignitoso e soddisfacente con le proprie necessità sono in tanti, tantissimi, a temere per il loro futuro. È quindi interessante e doveroso capire non solo quali sono le offerte di lavoro di oggi a Padova e provincia, ma anche quali saranno le figure più ricercate nel prossimo futuro.

Il motivo? Aiutare i giovani ma anche i meno giovani a specializzarsi e investire in una formazione capace di consentirgli di trovare lavoro a Padova con offerte da privati all’altezza delle proprie aspettative. Tutti coloro che pubblicano una richiesta o un annuncio con l’incipit “cerco lavoro a Padova” riusciranno quindi ad introdursi facilmente nel mondo dell’occupazione con successo.

Il bisogno occupazionale

C’è chi registra una crisi delle competenze tecniche ma c’è anche un forte fabbisogno di laureati. Alcuni studi, infatti, segnalano come nei prossimi anni per soddisfare il fabbisogno occupazionale del nostro sistema economico (costituito da enti pubblici e privati) serviranno più di un milione di laureati. Mentre sono in tanti a cercare subito lavoro a Padova evitando di ottenere un titolo di studio, la formazione universitaria torna a essere estremamente importante.

I settori nei quali ci sarà più richiesta sono quello economico-statistico, quello giuridico e politico-sociale, quello medico-sanitario e quello ingegneristico. Alla luce di questi dati scopriamo quali saranno le offerte di lavoro a Padova del futuro per le quali prepararsi.

I lavori di oggi per il futuro

Se c’è una tendenza chiara è quella legata ai lavori green: la transizione ecologica interesserà tutti i settori e riuscire a concretizzare la sostenibilità apportando valore ai vari settori sarà sicuramente un valore aggiunto prezioso particolarmente ricercato dalle aziende.

Una delle figure professionali più ricercate nei prossimi anni sarà quella dell’ingegnere specializzato in intelligenza artificiale. L’applicazione dei sistemi di AI all’interno delle aziende sarà una necessità trasversale e figure di questo tipo saranno indispensabili per riuscire a ottimizzare i processi aziendali e sviluppare analisi predittive mediante l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Parallelamente saranno molto apprezzati anche i manager della Transizione Digitale. Professionisti in grado di guidare il cambiamento permettendo l’adozione di un approccio innovativo capaci di creare valore e innovare investendo sulle tecnologie del futuro.

Molto richiesti saranno anche i Cyber Security Analyst. In un mondo sempre più connesso e digitale la sicurezza informatica non sarà più un optional ma una realtà cruciale che esporrà i sistemi aziendali a un numero crescente di attacchi contro i quali sarà doveroso riuscire a difendersi.

Tra i lavori del futuro non ci sono solo quelli tecnici e digitali. Una delle figure che da anni è sempre molto apprezzata è quella dell’infermiere. Assistenti e operatori sanitari, infatti, registrano una spaventosa carenza di personale cui far fronte con assunzioni sia nel settore pubblico che privato. Investire in questa professione può essere una scelta molto interessante.

Anche giuristi e avvocati saranno figure professionali molto ricercate.

Gli scenari nazionali e internazionali e le sfide che comunemente il mondo del lavoro e quello sociopolitico devono affrontare richiedono inevitabilmente l’assistenza di professionisti in grado di tutelare i propri investimenti e interessi. Studiare e formarsi per questo tipo di lavoro può rivelarsi estremamente vantaggioso.