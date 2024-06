Fresatura Show: il debutto a Vicenza della prima edizione

Ancora una volta Vicenza si conferma vetrina privilegiata e centro nevralgico di business per l’eccellenza industriale. Da giovedì 6 a sabato 8 giugno il quartiere fieristico e ViCC – Vicenza Convention Center di Italian Exhibition Group – ospiterà la prima edizione di Fresatura Show, appuntamento dedicato alla lavorazione per esportazione dei materiali.

Saranno circa 70 gli espositori alla manifestazione firmata DF Edizioni, organizzatore anche di Tornitura Show ed editore delle riviste MTM Tornitura, MTM Machine Tool Market e MTM Subfornitura. L’offerta concentrerà negli spazi del padiglione 7 del quartiere berico le realtà leader della produzione e distribuzione di macchine utensili, accessori e soluzioni tecnologiche professionali per la fresatura e per le aziende end-user di settore. Tra i brand presenti all’expo, DMG Mori, Mazak Italia, Overmach, International Macchine Utensili Lazzati, Sorma e UM Tools.

Giacomo Barca

“Il Veneto rappresenta un’eccellenza nella produzione nazionale della subfornitura meccanica, grazie anche all’alto tasso di specializzazione che si registra in particolare proprio nella provincia di Vicenza”, sottolinea Giacomo Barca, organizzatore della fiera ed editore delle riviste MTM. “Queste evidenze dimostrano come in questo comparto la produzione meccanica veneta sia tra le più rilevanti in termini economici, dal punto di vista sia della tecnologia che della capacità manifatturiera”.

Ad arricchire il programma dell’evento anche una serie di incontri e seminari con focus e approfondimenti di carattere tecnico e scientifico e contributi manageriali legati allo sviluppo e alla competitività delle imprese, realizzati in collaborazione con le aziende, gli ordini professionali e le associazioni di categoria.

Nella giornata di giovedì 6 giugno

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza, con il patrocinio di FOIV e UNINFO, organizza quattro seminari dedicati alle “Nuove tecnologie e prospettive dei macchinari” che affronteranno i diversi campi della digitalizzazione, della sicurezza e della sostenibilità.

Ad aprire il ciclo di incontri, alle 9.00, saranno i saluti istituzionali di Giacomo Barca, Direttore Responsabile MTM Tornitura, Tania Balasso, Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Vicenza, e Mimmo Squillace, Presidente UNINFO.

Con la moderazione di Ugo Gecchelin del Team 4.0 srl, si parlerà quindi di “Transizione 5.0: le macchine digitali e sostenibili” e del “Regolamento Macchine 2023/1230/UE: i nuovi rischi e le scadenze”.

Nel pomeriggio appuntamento con la “Transizione 4.0: come complicare le cose semplici” e con “ESG, la sostenibilità è davvero sostenibile per le imprese?”. La partecipazione a ciascun evento è valida ai fini della formazione continua e prevede il rilascio di 2 CFP.

Iscrizione obbligatoria tramite il portale www.isiformazione.it

La fiera, ad ingresso gratuito con tessera scaricabile dal sito fresatura.show, sarà aperta giovedì dalle 10.00 alle 18.00, venerdì dalle 10.00 alle 20.00 e sabato dalle 9.30 alle 16.00.

