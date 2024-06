Fondazione Cariverona: borse di studio Intercultura

Fondazione Cariverona sostiene 11 borse di studio Intercultura per percorsi formativi all’estero

Il programma permetterà a studenti di talento di trascorrere il prossimo anno scolastico in Paesi dell’America Latina, dell’Europa e dell’Asia: i due residenti nella provincia di Vicenza andranno in Paraguay e Cile

Si è tenuta nella tarda mattinata di ieri, presso la sede di Fondazione Cariverona, la cerimonia di premiazione degli studenti iscritti alle scuole secondarie di II grado delle province di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova vincitori delle borse di studio istituite grazie alla collaborazione tra Fondazione Cariverona e Fondazione Intercultura.

Giovani in movimento

A seguito del bando Giovani in movimento e del concorso indetto da Intercultura – che da oltre 70 anni organizza programmi per adolescenti delle scuole superiori per sviluppare un comune senso di cittadinanza globale – gli 11 giovani premiati (3 residenti nel territorio di Verona e 2 a Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova) potranno ora vivere un’importante esperienza di vita e di studio all’estero nell’anno scolastico 2024-2025 in Paesi dell’America Latina, dell’Europa e dell’Asia.

Dal 2019 a oggi, Fondazione Cariverona – che ha confermato il proprio impegno anche per il 2025-2026 – ha già permesso a 61 ragazzi di studiare al di fuori dell’Italia, offrendo loro una preziosa opportunità di formazione all’internazionalità e all’interculturalità. Ieri ad accogliere gli studenti sono stati il direttore generale di Fondazione Cariverona, Filippo Manfredi, e il segretario generale della Fondazione Intercultura, Roberto Ruffino, insieme ai volontari di Intercultura che hanno seguito i ragazzi nelle varie fasi del percorso di selezione e di formazione. Si tratta di tappe fondamentali per aiutarli ad acquisire maggior consapevolezza dell’esperienza che si preparano a vivere, dotandosi di strumenti utili per affrontare al meglio i mesi all’estero.

Filippo Manfredi

“La creazione di opportunità per i giovani è uno dei nostri obiettivi strategici – sottolinea Filippo Manfredi – Gli studenti che partecipano al programma hanno la possibilità di dare una vera e propria svolta al loro percorso di vita, confrontandosi con altri mondi e sviluppando nuove competenze. In una società spesso divisa e polarizzata, esperienze di questo tipo contribuiscono anche a promuovere una cultura dell’incontro e del dialogo, essenziale per la costruzione di comunità inclusive”.

Roberto Ruffino

“Ringrazio Fondazione Cariverona per aver rinnovato ancora una volta il proprio sostegno ai programmi di Intercultura – commenta Roberto Ruffino – Siamo particolarmente orgogliosi di veder partire 11 ragazze e ragazzi per diverse destinazioni nel mondo. Il contributo della Fondazione non è soltanto un beneficio importante per gli studenti, che avranno opportunità fondamentali per le loro future scelte professionali. Ma è anche uno stimolo alla scuola italiana perché si internazionalizzi e si arricchisca grazie al confronto con i sistemi educativi di altri Paesi”.

Ad impreziosire l’incontro sono state anche le testimonianze di tre studenti che, proprio grazie a una borsa di studio promossa dalle due Fondazioni, hanno trascorso l’anno scolastico 2022-2023 all’estero con Intercultura:

Karola di Verona, partita per un programma in Germania

di Verona, partita per un programma in Germania Riccardo di Cerea (VR), partito per un programma Repubblica Dominicana

di Cerea (VR), partito per un programma Repubblica Dominicana Miriam di Vicenza, partita per un programma in Costa Rica

Studenti vincitori

delle borse di studio per l’anno scolastico 2024–2025.

Provincia di Verona:

Gaia studentessa iscritta all’Istituto Scolastico Campostrini di Verona parteciperà a un programma scolastico annuale in Polonia

studentessa iscritta all’Istituto Scolastico Campostrini di Verona parteciperà a un programma scolastico annuale in Leonardo di Cologna Veneta (VR), studente iscritto all’Istituto Scolastico Boscardin di Vicenza, parteciperà ad un programma scolastico annuale in Brasile

di Cologna Veneta (VR), studente iscritto all’Istituto Scolastico Boscardin di Vicenza, parteciperà ad un programma scolastico annuale in Lucia studentessa dell’Istituto Scolastico Montanari di Verona, parteciperà ad un programma scolastico annuale in Uruguay

studentessa dell’Istituto Scolastico Montanari di Verona, parteciperà ad un programma scolastico annuale in Provincia di Vicenza:

Claudia studentessa iscritta all’Istituto Scolastico Fogazzaro di Vicenza parteciperà a un programma scolastico annuale in Paraguay

studentessa iscritta all’Istituto Scolastico Fogazzaro di Vicenza parteciperà a un programma scolastico annuale in Ambra studentessa dell’Istituto Scolastico Trissino di Valdagno (VI), parteciperà ad un programma scolastico annuale in Cile

studentessa dell’Istituto Scolastico Trissino di Valdagno (VI), parteciperà ad un programma scolastico annuale in Provincia di Belluno:

Nicole studentessa iscritta all’Istituto Scolastico Catullo di Belluno parteciperà a un programma scolastico annuale in Perù

studentessa iscritta all’Istituto Scolastico Catullo di Belluno parteciperà a un programma scolastico annuale in Alessia studentessa dell’Istituto Scolastico Catullo di Belluno, parteciperà ad un programma scolastico annuale nelle Filippine

studentessa dell’Istituto Scolastico Catullo di Belluno, parteciperà ad un programma scolastico annuale nelle Provincia di Ancona:

Anna studentessa iscritta all’Istituto Scolastico Cambi – Serrani di Falconara Marittima (AN) parteciperà a un programma scolastico annuale in Messico

studentessa iscritta all’Istituto Scolastico Cambi – Serrani di Falconara Marittima (AN) parteciperà a un programma scolastico annuale in Joè studentessa dell’Istituto Scolastico Mannucci di Jesi, parteciperà ad un programma scolastico annuale in Francia

studentessa dell’Istituto Scolastico Mannucci di Jesi, parteciperà ad un programma scolastico annuale in Provincia di Mantova:

Emanuele studente iscritto all’Istituto Scolastico Dal Prato di Guidizzolo (MN) parteciperà a un programma scolastico annuale in Costa Rica

studente iscritto all’Istituto Scolastico Dal Prato di Guidizzolo (MN) parteciperà a un programma scolastico annuale in Alexia studentessa dell’Istituto Scolastico Belfiore di Mantova, parteciperà ad un programma scolastico annuale in Lettonia

Intercultura ODV

Associazione di volontariato senza scopo di lucro. Iscritta al RUNTS e riconosciuta con decreto dal Presidente della Repubblica (DPR n. 578/1985). È presente in 160 città italiane e in oltre 60 Paesi di tutti i continenti. L’Associazione organizza e finanzia – attraverso borse di studio – programmi di mobilità scolastica internazionale, laboratori per le classi e corsi di formazione per docenti e dirigenti scolastici, che coinvolgono ogni anno migliaia di studenti, famiglie, scuole e volontari di tutto il mondo.

Fondazione Intercultura ets

Opera per favorire una cultura del dialogo e dello scambio interculturale tra i giovani attraverso un ricco programma di borse di studio per studenti meritevoli e poco abbienti e ricerche, convegni, progetti nell’ambito dell’educazione interculturale e alla cittadinanza globale attiva. Sostiene l’internazionalizzazione della scuola italiana fornendo esempi di buone pratiche e incontri di formazione: è ente accreditato per la formazione del personale della scuola con Decreto MIUR del 22 Luglio 2010 e adeguato alla Direttiva n.170/2016 in data 1 dicembre 2016. I Ministeri dell’Istruzione e degli Affari Esteri aderiscono alla Fondazione e ne sostengono le attività.

Verona,14 giugno 2024

