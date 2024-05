Fiera Campionaria a Padova: automotive con i grandi marchi

Sono 90 i modelli di auto, Van, Jeep e furgoni presenti nel padiglione 8 della Fiera Campionaria di Padova: un cospicuo numero di mezzi nuovi e in alcuni casi a km zero e usati di pregio più noleggi a lungo termine, dei marchi Hyundai, Ford, Peugeot, Volkswagen, Porsche, Audi, Kia, Fiat.

Su 1.000 mq – con auto e biciclette – è presente anche il Gruppo Autoteam, che assieme ad altre tre realtà nazionali fa parte di Move, uno dei principali player dell’automotive nel Nord Italia (gruppo che annualmente vende più di 15.000 vetture – tra nuovo, km zero e usato – con 250 milioni di fatturato). E al padiglione 5 dedicato ad arredamento ed energie alternative per la casa, è anche presente una Tesla.

“Ivo”

unità mobile di addestramento

Se in Italia nel 2023 si sono avuti 3 morti sul lavoro al giorno (festivi inclusi), dalla Fiera Campionaria di Padova arriva un’utile proposta che è anche l’unica nel Veneto (in servizio da un anno) e una delle pochissime presenti in Italia: si tratta di Ivo, camper attrezzato dall’azienda padovana Obiettivo Ambiente per raggiungere le imprese effettuando in loco l’addestramento sulla sicurezza nel lavoro.

Come si vede nell’area esterna del padiglione 8, le dotazioni installate sull’unità mobile di addestramento permettono di ricreare situazioni di rischio attraverso simulazioni, prove pratiche e formazione teorica nella saletta interna. In dotazione: quadro elettrico per prove, botola e verricello per simulazioni in spazi confinati, scala e ponteggi sul tetto per prove di caduta dall’alto e rischi di lavoro in quota, sistemi antincendio, attrezzature didattiche e telecamere. Gli operatori insegnano anche le procedure salvavita con rianimazione cardio- polmonare su manichino interattivo e fanno provare la realtà virtuale applicata alla formazione nella sicurezza.

La Campionaria propone 300 aziende con articoli anche per la persona, per tempo libero, sport, abbigliamento. Diverse le istituzioni che vi espongono: dalla Camera di Commercio di Padova a Venicepromex, dalle associazioni imprenditoriali della provincia a Regione Puglia, e le forze armate Esercito, Aeronautica militare, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, e ancora Vigili del fuoco, Croce Verde, Protezione Civile, Polizia Urbana di Padova. Incontri culturali e musica tutti i giorni. www.campionaria.it

Gli eventi di sabato 18 maggio.

Apre il Guitar Show

Apre il 7° Guitar Show, uno dei principali eventi del settore in Europa per la quarta volta alla Fiera di Padova nel padiglione 11 fino a domenica 19 maggio. E’ uno dei principali eventi europei del settore e si rivolge ad artigiani, produttori, liutai, grandi marchi, negozi, musicisti e appassionati: qui sarà possibile provare gli strumenti in arrivo da Europa, Nord America, Asia e Oceania (25 paesi in tutto). Sabato dalle ore 21 alla chiusura della Fiera, sul palco esterno tra i padiglioni 11 e 14 mega jam session con i principali chitarristi presenti al Guitar Show, tra cui anche Andrea Scarpato ed Enrico Santacatterina.

Coldiretti Padova

Alle 10.30 nello spazio incontri del padiglione 8 Coldiretti Padova presenta: La magia e la bellezza del Macramè. Alle 11.30 Confcommercio Ascom Padova: In che lingua parla l’Intelligenza Artificiale? Coldiretti Padova: La magia e la bellezza del Macramè alle 14.30.

Alle 16.30 ICare: La psicologia da oggi a domani: presente e futuro della salute mentale.

L’Associazione Pugliesi Padova alle 18,30 promuove un incontro sulla violenza sulle donne con Vincenzo Agosto regista del cortometraggio “Una al giorno” che racconta la storia di Angela, una donna sola e soffocata da un passionale e violento amore/odio che non le lascia scampo.

Dopo la proiezione del corto prodotto da Pregiat Photo Video Produzioni, saranno letti brani sulla donna tratti dal libro “Non sono poesie ma solo parole” di Eleonora Caramanna: il ricavato della diffusione del libro sosterrà progetti di beneficienza del comitato Maniuniteperpadova.

Al padiglione 4

Stand Upendi Party Princess (Cosplay) – dalle 10 alle 23 Workshop Costruisci il tuo Gundam per bambini con Gunpla Rovigo e poi Workshop Origami con il maestro Makoto Codice Bianco.

Sempre al 4 il gruppo cinofilo della Guardia di Finanza interverrà con prove di ricerca di stupefacenti coinvolgendo sul ring anche chi tra il pubblico vorrà nascondersi addosso un panno che odora di droga.

Dalle 20.30 alle 22.30 sul palco della galleria 78 Chiara Sgarbossa presenterà la passerella delle ragazze partecipanti a Miss Red Carpet e le esibizioni con performances delle più talentuose che si metteranno in gioco come in un Talent Show (Iscrizioni con foto e dati a casting@missredcarpet.it – 3924584087).

Padova 17 maggio 2024

Roberto Brumat Ufficio Stampa Fiera Campionaria di Padova