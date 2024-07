Busitalia Veneto: boom di 20.000 passeggeri in un mese

Busitalia Veneto: successo del servizio Padova-Chioggia Sottomarina link con 20.000 passeggeri trasportati in un mese

5000 passeggeri trasportati nei week-end di giugno

Incremento del 10% delle vendite di titoli di viaggio rispetto al 2023

Il servizio offerto da Busitalia Veneto (Polo Passeggeri Gruppo FS) per/da Sottomarina continua a registrare un notevole successo, con 5.000 transiti a bordo dei bus nei weekend tra venerdì e domenica. I dati mostrano un incremento delle vendite di circa il 10% rispetto allo stesso periodo del 2023, con un significativo aumento dei titoli di viaggio venduti a bordo.

Busitalia Veneto: collaborazione con le Forze dell’Ordine

Questo successo è anche il frutto dell’intensa attività di prevenzione condotta da BIV e alla collaborazione con le Forze dell’Ordine. Una collaborazione per garantire la sicurezza del servizio durante l’attività preventiva di filtraggio in salita e di verifica a bordo. Questo sostegno assicura che tutti i passeggeri siano sempre muniti di regolare titolo di viaggio. La task force Busitalia Veneto, composta da verificatori e vigilantes opportunamente organizzati e coordinati, continua ad operare con efficacia curando la salita da Padova e dalle località limitrofe verso il mare e filtrando e disciplinando la fase di deflusso da Sottomarina con l’assistenza delle Forze dell’Ordine (Polizia, Guardia di Finanza e Carabinieri di Chioggia).

Grazie a queste misure, tutti i passeggeri acquistano il biglietto azzerando le problematiche dei viaggiatori senza biglietto. Ma anche si rende più efficace, sicuro e fluido il servizio.

Panoramica del servizio

Oltre all’ordinario collegamento bus tra Padova e Sottomarima, grazie alla collaborazione tra Trenitalia e Busitalia Veneto, è possibile viaggiare con il Chioggia Sottomarina Link. Un servizio combinato treno + bus che utilizza un unico biglietto per raggiungere le spiagge di Sottomarina o la città di Chioggia. Numerosi collegamenti bus sono disponibili, sia nei giorni festivi che feriali, con partenze dall’autostazione di Padova, corsia 4, che accompagnano i viaggiatori lungo i 10 km del litorale veneto.

Questo servizio permette di raggiungere facilmente le spiagge di Sottomarina oppure la splendida città di Chioggia. Citta conosciuta come la “piccola Venezia” per le sue calli, ponti e canali simili a quelli di Venezia. Il biglietto è valido sia per il percorso in treno che per qualsiasi fermata del bus prevista nelle due località. I biglietti per Chioggia Sottomarina Link possono essere acquistati in un’unica soluzione online sul sito web trenitalia.com o sull’app Trenitalia Nonché alle emettitrici self-service, presso le biglietterie della stazione e i punti vendita autorizzati.

Promozione del turismo locale

Con questo servizio Busitalia Veneto contribuisce a facilitare gli spostamenti dei viaggiatori, a promuovere il turismo locale e a valorizzare le bellezze del territorio veneto.

Tutti gli approfondimenti, i dettagli e gli orari dei servizi offerti da Busitalia Veneto sono disponibili su www.fsbusitalia.it

Padova, 16 luglio 2024