Busitalia Veneto: al via il collegamento Padova con Aeroporto Marco Polo

Collegamento diretto con 54 corse giornaliere e viaggi di soli 45 minuti – Busitalia Veneto – Al via, da domenica 9 giugno 2024, il nuovo servizio che collega, in modo diretto, rapido e frequente, l’Aeroporto Marco Polo di Venezia alla città del Santo.

PANORAMICA DEL SERVIZIO

Il servizio, offerto da Busitalia Veneto (Società del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane), opererà con 54 corse giornaliere (27 in ciascuna direzione), in orari funzionali ai voli in partenza e arrivo da e verso l’Aeroporto, con una frequenza di 40 minuti. La prima partenza da Padova sarà alle 05:30 e l’ultima alle 22:50, mentre dall’Aeroporto Marco Polo la prima corsa partirà alle 06:30 e l’ultima alle 23:50.

Il tempo di percorrenza previsto è di soli 45 minuti.

Oltre al collegamento diretto Padova-Venezia Marco Polo, è previsto anche un servizio aggiuntivo che collega Padova con la rinomata zona termale dei Colli Euganei (Abano e Montegrotto Terme). Alcune corse del servizio bus Padova- Venezia Aeroporto saranno in coincidenza con questo ulteriore collegamento. Offrendo ai viaggiatori la possibilità di raggiungere comodamente anche le affascinanti località termali dei Colli Euganei.

AUTOBUS DEDICATI E IDENTIFICABILI

Busitalia Veneto impiegherà autobus moderni e confortevoli, modello CROSSWAY 12 LINE IVECO, entrati in esercizio nel 2023. Questi veicoli di nuova generazione, classe Euro 6, sono a ridotte emissioni inquinanti e dotati di tutti i servizi necessari per garantire un viaggio piacevole e sicuro.

Gli autobus offrono ampi spazi per i bagagli, rendendo il tragitto ancora più comodo per tutti i passeggeri. Il numero massimo di posti disponibili, escluso il conducente, è pari a 72, di cui 51 seduti, 20 in piedi, oltre ad 1 postazione riservata ai passeggeri a mobilità ridotta. Per facilitarne l’accesso, gli autobus sono equipaggiati con una rampa elettrica, accessori acustici per i passeggeri con disabilità visiva e pulsanti di fermata in Braille. I nuovi autobus sono facilmente riconoscibili grazie alla livrea dedicata che richiama il servizio.

TIPOLOGIA BIGLIETTO E MODALITÀ DI ACQUISTO

Fino al 31 agosto 2024, il biglietto di corsa semplice Padova-Venezia Marco Polo sarà disponibile al costo promozionale di € 9,40 (anziché € 13,00). Oppure € 10,00 se acquistato a bordo dall’autista. Sarà possibile acquistare i biglietti con l’App Busitalia Veneto, presso le biglietterie, le rivendite e i self-service Busitalia Veneto. Prossimamente, anche in Aeroporto presso l’emettitrice self-service posta in prossimità della fermata.

Il nuovo servizio Padova-Venezia Aeroporto offre numerosi vantaggi ai viaggiatori. Le tariffe sono competitive e promozionali, con diverse modalità di acquisto facili e immediate. Gli autobus moderni e confortevoli, dotati di servizi a bordo, garantiscono un’esperienza di viaggio piacevole.

La frequenza delle corse ogni 40 minuti, il tempo di percorrenza ridotto a 45 minuti e gli ampi orari di servizio assicurano convenienza, flessibilità e capillarità all’offerta. Inoltre, il servizio collega direttamente Padova e l’Aeroporto di Venezia, oltre a offrire accesso alle località termali dei Colli Euganei, anche attraverso un agevole interscambio in autostazione a Padova.

Maggiori informazioni su www.fsbusitalia.it

Padova, 05 giugno 2024

Diego Brunizzo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.