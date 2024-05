Il Ten. Colonnello Paglia Medaglia d’oro al Valor Militare venerdì 24 maggio all’Hotel Viest con il Ministro Urso e l’Assessore Donazzan, Amo il Veneto – “Un incontro con un prezioso testimone per le giovani generazioni”

“Veneto e Italia: unica identità”

È il titolo dell’evento che venerdì prossimo 24 maggio alle 18 all’hotel Viest di Vicenza vedrà protagonista il Ten. Colonnello Gianfranco Paglia, Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Durante l’evento, organizzato dall’Associazione Amo il Veneto e moderato dal presidente Giorgio Conte, interverranno l’Assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro della Regione del Veneto Elena Donazzan (FdI) e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso per le conclusioni.

Elena Donazzan

“Un incontro per trasmettere l’esperienza di vita, di sport paralimpico del Colonnello Paglia e i saldi valori positivi come quello del sacrificio e dell’orgogliosa appartenenza alla nostra Nazione con cui dovrebbero crescere i nostri giovani.

Da Assessore all’Istruzione del Veneto ho sempre favorito la presenza dei militari nelle scuole come preziosi testimoni, a partire da un impegno che avevo preso con l’Alpino Matteo Miotto che ha portato l’Associazione Nazionale Alpini, i Fanti e i Paracadutisti ad essere testimoni per le giovani generazioni trasmettendo i valori dello spirito di servizio e della disciplina sempre più importanti nella società in cui viviamo”, sottolinea l’Assessore Elena Donazzan.

“Oggi abbiamo un grande problema educativo e dovremmo ripensare anche ad un servizio obbligatorio universale. Un modo per trasmettere la consapevolezza di far parte di qualcosa di più grande”,

Vicenza

