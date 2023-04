Thiene – Libertà o dipendenza. Violenza di genere e alcol: conoscere per prevenire

Si terrà giovedì 13 aprile 2023 alle ore 20.30 all’Auditorium Città di Thiene-Fonato la serata dal titolo Libertà o dipendenza. Violenza di genere e alcol: conoscere per prevenire.

L’evento è organizzato dal Comune di Thiene, con il patrocinio dell’ULSS 7 Pedemontana e la collaborazione dello Sportello Donna di Thiene e delle Associazioni dei Club Alcologici Territoriali ACAT di Thiene e di Schio.

Spiega l’Assessora alle Politiche Sociali e alla Parità di Genere, Anna Maria Savio:

«Il tema della violenza di genere questa volta viene declinato assieme a quello delle dipendenze. Si tratta di un connubio che merita particolare attenzione e sul quale occorre operare insieme tra le varie realtà del territorio per sensibilizzare, prevenire, informare e porre in atto tutte i possibili strumenti di aiuto sia per chi subisce violenza sia per chi si trova a vivere una dipendenza».

Porteranno il saluto iniziale l’Assessora Anna Maria Savio, il Presidente ACAT- Valori Nuovi Thiene, Alessandro Dal Bosco e il Presidente ACAT Pedemontana Schio,Doriano Dal Zotto.

Alla serata interverranno Alida Slaviero, servitore insegnante (S.I.) di CAT- Club Alcologico Territoriale, Susanna Dedola, responsabile Ser.D 2 Azienda Ulss 7 Pedemontana, Elena Gregorio della Questura di Vicenza Divisione Anticrimine, Alessia Bertozzo, operatrice e responsabile dell’area di sensibilizzazione dell’Associazione Ares (Centro per l’ascolto e il trattamento rieducativo di uomini autori di violenza) e Lorena Bergozza, direttrice dell’UOC Infanzia Adolescenza e Famiglia e Responsabile dell’ UOS Consultorio Familiare Distretto 2 Alto Vicentino ULSS 7 Pedemontana.

Modera l’incontro Carmela Palazzo, psicologa psicoterapeuta dello Sportello Donna di Thiene.

Nel corso dell’incontro sarà presentato il Protocollo per l’accoglienza e la presa in carico della donna che subisce violenza dell’Ulss 7 Pedemontana – Distretto 2.

Lo Sportello Donna, gestito dalla Cooperativa Sociale Con Te,

è luogo di ascolto, informazione e sostegno per tutte le donne del territorio ed è da sempre promotore di iniziative rivolte alla sensibilizzazione della comunità.

In particolare con questa serata il messaggio, importante, è finalizzato ad evidenziare la costante disponibilità dei servizi della rete in caso di bisogno, in particolare rispetto all’abuso di alcol e alla violenza di genere.

Saranno inoltre presenti delle rappresentanti del gruppo Volontarie per l’accoglienza della Cittadinanza.

L‘ingresso è libero.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Thiene