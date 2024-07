Serie B1 femminile, Volksbank Vicenza Volley inserita nel girone C – Per le beriche stagione dal Trevigiano a Teramo in un raggruppamento di qualità

La Volksbank Vicenza Volley conosce le compagne di viaggio nel prossimo campionato di serie B1 femminile. La formazione berica è stata inserita nel girone C in compagnia di altre formazioni venete come Smapiù Arena Volley, Azimut Giorgione, Cortina Express Imoco, Banca Annia Aduna, Eagles Vergati, a squadre emiliano-romagnole (Olimpia Teodora Ravenna, Angelini Cesena, Libertas Forlì, Vtb Fcredil Bologna, Lasersoft Riccione), a compagini marchigiane (Clementina 2020 e Pieralisi Volley Jesi) oltre alla teramana Adriatica Press Futura.

Mariella Cavallaro

Per la squadra allenata da Mariella Cavallaro, un girone ricco di qualità oltre che molto esteso dal punto di vista chilometrico. Con il Trevigiano e Teramo come estremi geografici. Bologna (retrocessa dall’A2), Giorgione (che non è riuscita nell’intento di salire in seconda serie nazionale). Le rinnovate Padova e Verona appaiono tra le protagoniste attese. Senza contare Ravenna desiderosa di risalire ai piani alti e Jesi reduce dai play off.

Serie B1 femminile girone C:

Olimpia Teodora Ravenna, Smapiù Arena Volley, Azimut Giorgione, Cortina Express Imoco, Banca Annia Aduna, Eagles Vergati, Volksbank Vicenza Volley, Angelini Cesena, Libertas Volley Forlì, Vtb Fcredil Bologna, Lasersoft Riccione, Clementina 2020, Pieralisi Jesi, Adriatica Press Futura Teramo.

Nella foto di Daniele Marangoni, coach Mariella Cavallaro (Volksbank Vicenza Volley)

VICENZA, 25 LUGLIO 2024

