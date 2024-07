Vicenza Volley: confermate Martina Pegoraro e Sofia Roviaro

Serie B1 femminile, Vicenza Volley completa il reparto centrale con le conferme di Martina Pegoraro e Sofia Roviaro

I due prodotti del vivaio berico si aggiungono all’arrivo di Letizia Anello chiudendo il cerchio nel cuore della rete biancorossa

Due conferme per il secondo reparto completato

Nel mosaico di Vicenza Volley in vista del prossimo campionato di B1 femminile, dopo quello delle palleggiatrici (Natasha Spinello e Valeria Bauce), si chiude il cerchio anche nelle centrali. L’arrivo di Letizia Anello (primo volto nuovo biancorosso) aveva aperto le danze nel cuore della rete biancorossa, ora completa con le conferme di Martina Pegoraro e Sofia Roviaro.

“Martina e Sofia – afferma il presidente di Vicenza Volley Andrea Ostuzzi – sono il risultato del nostro vivaio. Abbiamo investito molto su di loro mettendo a disposizione tecnici preparati e di livello per la loro formazione. Mi aspetto un grande contributo da parte loro e spero entrino sempre più nel cuore dei nostri tifosi”.

Martina Pegoraro

classe 2002 di Schio, aveva già fatto parte del roster di Vicenza in A2 (2021/2022) per poi fare un’altra esperienza in B1 a Spakka Volley nell’annata successiva salvo poi tornare nel capoluogo berico nella scorsa stagione sempre nella terza serie nazionale “rosa”, arrivando all’atto decisivo dei play off.

“All’anno scorso – racconta Martina – non potevo chiedere di più, è stata una stagione stupenda, con un gruppo fantastico; lo staff ha sempre creduto molto in me e mi ha aiutato a migliorare. Resto a Vicenza perché mi sono sempre trovata bene e mi sento a casa, inoltre dare tutto per la squadra della città del proprio territorio è uno stimolo ulteriore. Cercherò di crescere ancora e non vedo l’ora di iniziare. Ora mi sento più consapevole di me stessa a livello caratteriale. Tecnicamente, la battuta e il muro sono andati bene nello scorso campionato, ma non si smette mai di migliorare”.

Sofia Roviaro

classe 2005 originaria di Sovizzo (Vicenza), è un altro prodotto del vivaio biancorosso, al suo secondo anno nel roster di B1. “Lo scorso anno – racconta Sofia – è stato molto impegnativo, anche perché coincideva con il mio ultimo di scuole superiori e giovedì sosterrò l’esame orale di maturità al liceo scientifico sportivo. E’ stata una stagione bellissima, dove ho conosciuto persone fantastiche che mi motivavano sempre più a lavorare. Mi sono trovata molto bene con lo staff e sono contenta di ricominciare. Tra i miglioramenti che ho fatto, l’attacco e alcuni aspetti del mio carattere: mi sento più sicura di me stessa e ho meno timore in caso di ingresso in campo. La B1 è un campionato impegnativo e mi ha insegnato a lavorare tanto e ad adattarmi a molte situazioni; cercherò di crescere in attacco nella fast e nel muro”.

Nelle foto di Daniele Marangoni, Martina Pegoraro e Sofia Roviaro

