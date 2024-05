Vicenza Volley vuole blindare secondo posto e play off

Domani alle 20,30 al PalaCollodi di Montecchio Maggiore le biancorosse sfidano il fanalino di coda Volley Academy V&V dell’ex Ivan Iosi: tre punti garantirebbero matematicamente la piazza d’onore, una vittoria con qualsiasi risultato varrebbe comunque la post-season

E’ arrivato il momento della verità per Vicenza Volley nel campionato di B1 femminile. Domani alle 20,30 al PalaCollodi di Montecchio Maggiore (a causa dell’indisponibilità del palazzetto di via Goldoni a causa dell’Adunata nazionale degli alpini in città) le biancorosse allenate da Mariella Cavallaro e Pierantonio Cappellari sfideranno la Cenerentola Volley Academy V&V allenata dall’ex Ivan Iosi nell’ultima giornata del girone B.

Attualmente, Vicenza condivide con Ostiano la seconda piazza a quota 47 punti ma con una vittoria in più (16 a 15): un eventuale successo pieno (3-0 o 3-1) di Spinello e compagne varrebbe matematicamente la qualificazione ai play off come seconda al di là dei risultati concomitanti. Per garantirsi la post-season (anche eventualmente come terza), invece, alle biancorosse basterebbe vincere anche al tie break, in virtù di un miglior quoziente set (a parità di numero di vittorie) rispetto a Volano, quarta a -1.

“Per noi – commenta il vice allenatore di Vicenza Volley – è una gara fondamentale per l’accesso ai play off, con l’obiettivo di confermare il secondo posto in classifica che ci permetterebbe di giocare nel nuovo girone con la vincente del girone A (Concorezzo) e con la terza del girone C (Rubiera o Garlasco).

Dovremo essere bravi ad affrontare la gara con la massima concentrazione e determinazione, mettendo sin dall’inizio pressione alla squadra avversaria, a partire già dal servizio, e lavorando bene con il muro-difesa, così come abbiamo fatto la scorsa settimana a Noventa Vicentina. Di fatto sarà come giocare in trasferta, poichè saremo impegnati a Montecchio”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro saranno il primo arbitro Alessio Bragato e il secondo arbitro Silvia Longo.

ALL’ANDATA FINI’…

– Nella sfida dello scorso 20 gennaio Vicenza Volley si impose in tre set in trasferta. Questo il tabellino dell’incontro.

VOLLEY ACADEMY V&V-VICENZA VOLLEY 0-3

(16-25, 22-25, 19-25)

VOLLEY ACADEMY V&V: Foscari 4, Bertasi 5, Manni 1, Milani 7, Pratissoli 7, Merler, Moreschi (L), Gambarotto, Ferronato 6, Ghia 5, Galatan, Cerutti. All.: Iosi

VICENZA VOLLEY: Spinello, Costagli 8, Pegoraro 8, Digonzelli 15, Boninsegna 9, Andeng 6, Formaggio (L), Bauce, Andreatta (L). N.e.: Simpsi, Tasholli, Roviaro. All.: Cavallaro

ARBITRI: Fumagalli e Zuccotti

NOTE: Durata set: 22’, 29’, 27’ per un totale di 1 ora e 18 minuti di gioco

Volley Academy V&V: battute sbagliate 13, ace 5, ricezione positiva 67% (perfetta 33%), attacco 25%, muri 2, errori 29

Vicenza Volley: battute sbagliate 10, ace 5, ricezione positiva 41% (perfetta 17%), attacco 36%, muri 5, errori 22.

IL TURNO

Questo il programma dell’ultima giornata di B1 femminile (girone B).

Azimut Giorgione-Ipag Volley Noventa

Banca Annia Aduna-Enercom Fimi Crema

Smapiù Arena Volley-Vlc Rom Plastica

Vicenza Volley-Volley Academy V&V

Cortina Express Imoco-Fantini-Folcieri Ostiano

Rothoblaas Volano-C.r Transport Ripalta

Riposa: Orotig Peschiera Ponti.

LA CLASSIFICA

Azimut Giorgione 60, Vicenza Volley, Fantini-Folcieri Ostiano 47, Rothoblaas Volano 46, Smapiù ArenaVolley 37, Enercom Fimi Crema, Cortina Express Imoco 36, C.r. Transport Ripalta 33, Orotig Peschiera Ponti 31, Banca Annia Aduna 30, Vlc Rom Plastica, Ipag Volley Noventa 22, Volley Academy V&V 3.

Nella foto di Daniele Marangoni, il gruppo di Vicenza Volley

