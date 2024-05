Serie B1 femminile girone B, per Vicenza Volley un derby dal sapore play off

Domani alle 20,30 a Noventa Vicentina le biancorosse provano a ipotecare la post-season quando mancano due giornate al termine della stagione regolare

Un derby, ma anche e soprattutto uno snodo cruciale nel rush finale. In B1 femminile è tempo di sfida provinciale per Vicenza Volley, di scena domani sera alle 20,30 a Noventa Vicentina contro l’Ipag nella penultima giornata del girone B.

Le beriche cittadine sono fresche di approdo al secondo posto a quota 44 punti con Ostiano (ma con una vittoria in più), mentre le trentine del Volano inseguono a 33 (stesso numero di successi). Per Spinello e compagne, l’obiettivo è ottenere almeno il terzo posto tra due sabati per approdare ai play off, obiettivo stagionale.

Pierantonio Cappellari

“Noventa – commenta Pierantonio Cappellari, vice allenatore biancorosso – è una squadra che ha attraversato una stagione estremamente complicata, segnata da molti gravi infortuni, in particolare alle giocatrici più rappresentative, che ne hanno significativamente ridotto il loro potenziale.

Nonostante questo, hanno sempre lottato in ogni partita, dimostrando grande carattere di squadra. Malgrado la classifica ne abbia già determinato la retrocessione, sarà molto importante da parte nostra affrontare il match con la massima concentrazione e determinazione, per cercare di esprimere al meglio il nostro gioco e per continuare il percorso verso i play off.

La loro formazione è guidata dalla palleggiatrice Scaccia, nel ruolo di opposto gioca Zarpellon, rinforzo giunto con il mercato di metà stagione, le attaccanti laterali sono Gasparini e Canazza, al centro Bazzoli e Marcuzzi, mentre il libero è Destro. Ramingo e Gambalonga si alternano spesso con le compagne, la prima come schiacciatrice/opposto e la seconda al centro.

Si tratta di un derby vicentino e quindi l’auspicio è che molti dei nostri tifosi vengano a sostenerci in questa vicina trasferta”.

