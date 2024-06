Vicenza Volley, Stefano Vecchiato è il nuovo direttore tecnico del settore giovanile

Comasco classe 1987, a dicembre si era messo in luce con la San Giorgio Luraghese nella Volksbank Christmas Cup (argento con l’under 14). “Una bella opportunità, mi è piaciuta molto l’impostazione sull’intero vivaio” – Vicenza Volley.

Vicenza Volley

Dà il benvenuto a Stefano Vecchiato, nuovo direttore tecnico del settore giovanile. Comasco classe 1987, è stato artefice della crescita a 360 gradi della San Giorgio Luraghese, che in nove anni partendo da zero è arrivata in serie C femminile e a partecipare a tutte le categorie giovanili.

Parallelamente, Vecchiato ha vissuto anche altre esperienze come secondo allenatore a Caronno Pertusella (B maschile), Limbiate (C maschile da secondo allenatore e preparatore atletico) e alla Polisportiva Intercomunale (Prima divisione, under 18 e under 16 femminile come primo allenatore).

Ora l’avventura nella città berica.

“Ero venuto a Natale alla Volley Christmas Cup-Trofeo Volksbank, partecipando con l’under 14 con cui siamo arrivati al secondo posto. Da lì sono nati i contatti con il presidente Andrea Ostuzzi e con Mariella Cavallaro (allenatrice della prima squadra in B1 e sempre con un occhio attento sul vivaio, ndc) che poi abbiamo proseguito fino ad arrivare all’accordo.

Per me è una bella opportunità, mi piace tantissimo l’impostazione che Vicenza Volley dà all’intero settore giovanile, con attenzione alle atlete fin da piccole. La mia filosofia? Alle ragazze chiedo ogni giorno di provare a mettere in campo la miglior versione di se stesse, mentre lo staff deve sentire la responsabilità di un percorso che non è solo tecnico: formiamo le persone del futuro”.

Mariella Cavallaro

“L’intenzione è quella di continuare a migliorare il settore giovanile e garantire una buona crescita alle ragazze del territorio offrendo loro la massima qualità nel percorso. Con Vecchiato abbiamo stipulato un accordo pluriennale e vogliamo mettere le fondamenta al vivaio partendo dalla base. Si lavorerà molto anche nelle scuole, un mondo che Stefano conosce bene essendo anche insegnante. Inoltre, ha lavorato molto bene sul suo territorio”.

VICENZA, 11 GIUGNO 2024

